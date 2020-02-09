Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета

В столице Татарстана похоронили зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, предпринимателя Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета в Лаишевском районе РТ. Он был депутатом, в буквальном смысле близким земле - основателем крупнейшего в стране молочного производства. И в тот роковой вечер совершал облет своего обширного хозяйства. До дома, где его ждали жена и трое детей, не долетел...

Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку в шести километрах от города Лаишево прямо на лед Камы. Река раскинулась здесь широко, как море. Спасателям, чтобы добраться до места аварии, пришлось использовать судно на воздушной подушке.

Прибыв, они обнаружили лежащий на боку вертолет с обломанными хвостом и винтами. Пилот и помощник депутата чудом выжили. Их с тяжелыми травмами доставили в РКБ Казани. Айрат Хайруллин погиб. По факту крушения Приволжским следственным управлением на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следствие рассматривает три версии: ошибка пилотирования, плохие метеоусловия и неисправность вертолета. Специалисты авиационной отрасли отмечают, что погода действительно была небезопасной.

Следствие рассматривает три версии: ошибка пилотирования, плохие метеоусловия и неисправность вертолета

Церемония прощания с Айратом Хайруллиныи прошла в здании Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

В Казани простились с Айратом Хайруллиным

В субботу в Казани простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, который погиб при крушении вертолета в Татарстане. На церемонию прощания пришли его коллеги по Госдуме и Госсовету республики, президент Татарстана Рустам Минниханов, сотни граждан, интересы которых депутат от "Единой России" представлял в нижней палате.

Соболезнования родным и близким погибшего в телеграмме выразил премьер-министр Михаил Мишустин. "Айрат Назипович прожил яркую и достойную жизнь, сумел добиться значительных успехов в бизнесе, многое сделал для развития молочной отрасли, - отметил глава правительства. - Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной Думе".

Председатель ГД Вячеслав Володин, выражая соболезнования, напомнил, что интересы избирателей республики Айрат Хайруллин представлял в Госдуме с 2003 года. Он избирался депутатом четыре созыва подряд. С 2008 года возглавлял Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). В Госдуме Хайруллин тоже защищал интересы аграриев - был зампредом соответствующего комитета. Его коллега по комитету Владимир Плотников на церемонии прощания назвал Хайруллина профессионалом, хорошо знающим сельское хозяйство: все свои умения он воплощал в законотворческую деятельность.

Айрат Хайруллин был похоронен рядом со своей матерью на кладбище в казанском поселке Мирный.

Подготовила Татьяна Замахина