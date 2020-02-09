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09.02.2020 20:40
Рубрика: Общество

Не долетел до дома

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета
Текст: Олег Корякин ("Российская газета", Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
В столице Татарстана похоронили зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам, предпринимателя Айрата Хайруллина, погибшего при крушении вертолета в Лаишевском районе РТ. Он был депутатом, в буквальном смысле близким земле - основателем крупнейшего в стране молочного производства. И в тот роковой вечер совершал облет своего обширного хозяйства. До дома, где его ждали жена и трое детей, не долетел...

Вертолет Bell 407 совершил жесткую посадку в шести километрах от города Лаишево прямо на лед Камы. Река раскинулась здесь широко, как море. Спасателям, чтобы добраться до места аварии, пришлось использовать судно на воздушной подушке.

Мишустин выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хайруллина

Прибыв, они обнаружили лежащий на боку вертолет с обломанными хвостом и винтами. Пилот и помощник депутата чудом выжили. Их с тяжелыми травмами доставили в РКБ Казани. Айрат Хайруллин погиб. По факту крушения Приволжским следственным управлением на транспорте СК России было возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека". Следствие рассматривает три версии: ошибка пилотирования, плохие метеоусловия и неисправность вертолета. Специалисты авиационной отрасли отмечают, что погода действительно была небезопасной.

Следствие рассматривает три версии: ошибка пилотирования, плохие метеоусловия и неисправность вертолета

Церемония прощания с Айратом Хайруллиныи прошла в здании Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая.

В Казани простились с Айратом Хайруллиным

В субботу в Казани простились с депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным, который погиб при крушении вертолета в Татарстане. На церемонию прощания пришли его коллеги по Госдуме и Госсовету республики, президент Татарстана Рустам Минниханов, сотни граждан, интересы которых депутат от "Единой России" представлял в нижней палате.

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан/РИА Новости
Следователи возбудили дело по факту крушения вертолета в Татарстане

Соболезнования родным и близким погибшего в телеграмме выразил премьер-министр Михаил Мишустин. "Айрат Назипович прожил яркую и достойную жизнь, сумел добиться значительных успехов в бизнесе, многое сделал для развития молочной отрасли, - отметил глава правительства. - Его высочайший профессионализм, глубокие знания, управленческий опыт были востребованы и в Госсовете Республики Татарстан, и в Государственной Думе".

Председатель ГД Вячеслав Володин, выражая соболезнования, напомнил, что интересы избирателей республики Айрат Хайруллин представлял в Госдуме с 2003 года. Он избирался депутатом четыре созыва подряд. С 2008 года возглавлял Национальный союз производителей молока (Союзмолоко). В Госдуме Хайруллин тоже защищал интересы аграриев - был зампредом соответствующего комитета. Его коллега по комитету Владимир Плотников на церемонии прощания назвал Хайруллина профессионалом, хорошо знающим сельское хозяйство: все свои умения он воплощал в законотворческую деятельность.

Айрат Хайруллин был похоронен рядом со своей матерью на кладбище в казанском поселке Мирный.

Подготовила Татьяна Замахина

Почему аварийность вертолетов в России продолжает расти

Текст: Наталия Ячменникова
Трагедия Bell 406 возле города Лаишево в Татарстане, унесшая жизнь депутата Госдумы Айрата Хайруллина, стала 13-й начиная с 2000 года VIP-катастрофой с вертолетами, в которых погибли известные люди.

Ошибка пилотирования, плохая погода и неисправность техники - это основные версии аварии. Расследованием занимается Приволжское Следственное управление на транспорте СК России.

Сегодня в России резко увеличилось число западных вертолетов. Эксперты не устают повторять: одна из проблем западной техники в том, что она "не умеет прощать". Даже минимальных нарушений или отклонений от технических требований, правил летной и технической эксплуатации. Вообще вертолеты очень чувствительны к конструктивно-производственным недостаткам и ошибкам пилотирования.

В то же время эксперты уверены: нет никаких оснований для того, чтобы безопасность полетов вертолетов в принципе была ниже безопасности полетов самолетов. Но аварийность "вертушек" продолжает расти. Так, в наступившем году это уже второе серьезное ЧП. Напомним: в январе в Подмосковье упал частный вертолет Robinson R-44. К счастью, тогда обошлось без жертв.

В свое время специалисты ГосНИИ гражданской авиации привели любопытные цифры соизмеримости аварийности вертолетов в России и США. Оказывается, у нас на одну катастрофу тогда приходилось 3,7 происшествия, в США - 5,35. Как говорят эксперты, ситуация сегодня если и изменилась, то не на много. Что это значит? В России возникающие отклонения от штатной работы чаще заканчиваются аварией или катастрофой.

Фото: ГУ МЧС РФ по Республике Татарстан/РИА Новости
Стали известны подробности крушения вертолета с депутатом Хайруллиным

Из различных источников известно, что около 85 процентов всех воздушных ЧП происходят по вине человеческого фактора. Но это не значит, что виноваты именно пилоты. Плохое обслуживание на земле, закачка некондиционного топлива - все из этой серии. А "указивки" важных персон, которые оказываются на борту?

Например, когда разбился губернатор Александр Лебедь, на ленте "черного ящика" сохранилась запись: Лебедь настаивал на взлете в нелетную погоду, но при этом с генеральской прямотой обещал взять на себя всю ответственность за полет. Вертолетчики говорят, что если бы губернатор выжил, то не дал бы экипаж в обиду.

Кстати, сахалинский губернатор Фархутдинов также лично приказал летчикам отклониться от маршрута…

Расследователи, безусловно, установят, что же стало причиной жесткой посадки Bell 406. Хотя, как подчеркивают эксперты, практически никогда не бывает какой-то одной причины. Любое воздушное ЧП, не говоря уже об авиакатастрофе, - это сочетание сразу нескольких неблагоприятных факторов.

- Случилось авиационное происшествие, которого наверняка могло не быть, - говорит член Всемирного фонда безопасности полетов, генеральный директор Международного консультативно-аналитического агентства "Безопасность полетов" Сергей Мельниченко. - Еще одно в ряду происшествий с вертолетами, в которых погибли или пострадали известные в государстве люди. Разные, вроде бы, причины (столкновение с проводами, полет на предельно малой высоте, обледенение, резкое ухудшение видимости и т.п.) объединяет одна, общая для всех случаев: нарушение писанных и неписанных законов безопасности полетов.

VIP-катастрофы с вертолетами

2000 год - на собственном вертолете разбился известный офтальмолог Святослав Федоров.

2002 год - под Абаканом разбился вертолет Ми-8. Погибли семеро, включая губернатора Красноярского края Александра Лебедя.

2003 год - в Хакасии потерпел крушение вертолет Robinson-44, на котором летели гендиректор Западно-Сибирского металлургического комбината Анатолий Смолянинов и его супруга.

2003 год - на вертолете Ми-8 погиб сахалинский губернатор Игорь Фархутдинов.

2008 год - в Хабаровском крае разбился вертолет "Еврокоптер", за штурвалом которого в кресле второго пилота сидел директор самого крупного в Приморье производителя колбасных изделий "Ратимир" Александр Труш.

2009 год - на Алтае потерпел крушение вертолет Ми-171 авиапредприятия "Газпром авиа". Из 11 находившихся на борту выжили четверо. Среди погибших - полпред президента РФ в Госдуме Александр Косопкин.

2009 год - губернатор Иркутской области Игорь Есиповский погиб в результате катастрофы вертолета Bell 407.

Фото: youtube.com
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2013 года - в Тверской области разбился вертолет Agusta 119, погибли пилот и начальник организационно-административного управления Рослесхоза Сергей Медведев.

2014 год - в Мурманской области при крушении вертолета Ми-8 погибли 16 человек, в том числе замглавы региона Сергей Скоморох и глава компании "Апатит" Алексей Григорьев. Причиной трагедии стали ошибки экипажа.

2014 год - в Санкт-Петербурге в залив упал частный вертолет SA 341 Gazelle, в котором находился директор компании "Глобал" Алексей Афонченков.

2017 года - на Алтае на Телецком озере разбился вертолет Robinson R-66, на борту которого находился бывший зампред правительства Республики Алтай, местный предприниматель Анатолий Банных и еще четыре человека. По данным МАК, вертолет не имел права взлетать в темное время суток при штормовом предупреждении.

2018 год - в катастрофе вертолета AS 350 B3 в Костромской области погиб заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян

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