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09.02.2020 22:36
Рубрика: Спорт

Сразила булавами наповал

Дина Аверина стала лучшей в многоборье на этапе Гран-при в Москве
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой завершился первый этап Гран-при.

Неудивительно, что российские гимнастки, выступавшие в роли хозяек, оказались на голову сильнее своих соперниц. В самом престижном - личном многоборье на пьедестал почета поднялись Дина Аверина, Дарья Трубникова и Лала Крамаренко.

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Аверина, которая является 13-кратной чемпионкой мира, набрала 93,20 балла. Дина была лучше всех в упражнениях с мячом, булавами и лентой.

Отметим, что сестра Авериной Арина была вынуждена сняться с турнира из-за травмы. Тем не менее, по словам Дины, поддержка родного человека помогла ей во время выступлений:

- Немного сложно было выступать, потому что понимала всю ответственность. Но Ариша все время была рядом, поддерживала и помогала мне морально. Так что в этой победе есть и ее немалая заслуга. Кстати, я стараюсь не делать чисто упражнения, а показать образ, то, что мы задумали с Ириной Александровной Винер-Усмановой и тренерским коллективом. При этом всегда есть над чем работать, никогда не бывает идеальных выступлений.

Порадовали болельщиков и девушки, победившие в олимпийской дисциплине - групповом многоборье.

Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова по итогам двух упражнений набрали 64,250 балла.

Вот как в эфире канала "Матч ТВ" прокомментировала успехи своих подопечных глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова:

- Самое главное в художественной гимнастике - образ и создание спектакля. Очень сложно было выбрать музыку олимпийскую, но все-таки остановились на двух русских композициях. С мячами - "Катюша", стилизованная, правда. Со второй мы замахнулись очень высоко - на "Половецкие пляски". У нас эти "Половецкие пляски" делал только Игорь Моисеев, и меня это, честно говоря, вдохновило. Именно в групповом упражнении. Я всегда мечтала сделать это в индивидуальном, но никто не смог сделать, неподъемная музыка. Пришлось взять такой темп и такие элементы, чтобы это соответствовало. Девочки показали, что что-то уже соответствовало. Они сделали процентов на 45 того, что надо делать, и то было очень красиво и всем понравилось. Надо двигаться вперед, и пусть эта музыка будет звучать таким гимном на Олимпийских играх.

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Способна ли Близнюк пойти за третьим олимпийским "золотом"? Она очень честно и порядочно выдерживала конкуренцию с молодежью и в конечном итоге встала в состав. Мы увидели, как она спасла один элемент, который плохо бросила Женя Леванова. Близнюк бросилась как тигрица на этот обруч и спасла. Если бы она потянулась за тем обручем, который был впереди, обруч сзади улетел бы в зрительный зал. Она правильно сообразила и сделала все как надо. Поэтому, конечно, я буду счастлива, если она поедет на Олимпиаду за третьим "золотом".

Что касается индивидуальных лицензий на Игры в Токио, то здесь, по словам Винер-Усмановой, пока окончательное решение по персоналиям не принято.

Напомним, что по правилам на Олимпиаду страна может отправить лишь двух гимнасток и одну запасную.

"Здоровая конкуренция решает все, это движущая сила в спорте. И Дина, и Арина Аверины, конечно, две эти яркие звезды, и сегодня Трубникова блестяще выступает, и Катя Селезнева, и Лала Крамаренко. Все эти девочки безусловно претендуют на то, чтобы попасть в двойку. Я считаю, что это очень правильно, потому что конкуренция еще молодых и взрослых гимнасток всегда дает самый лучший результат", - отметила наставница нашей команды.

Также госпожа Винер-Усманова в беседе с корреспондентом агентства "Р-Спорт" сообщила, что Александра Солдатова в скором времени приступит к тренировкам:

- Саша Солдатова выступает на показательных на московском этапе Гран-при, думаю, что в ближайшее время она начнет тренироваться и тоже составит конкуренцию своим подругам. У нее все хорошо, она подлечилась. Еще мы нашли прекрасных людей, российских врачей, которые тоже смогут ее восстановить.

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Напомним, что Александра Солдатова - четырехкратная чемпионка мира и многократная чемпионка Европы по художественной гимнастике.

Но вернемся к итогам этапа Гран-при. В заключительный соревновательный день спортсменки разыгрывали награды в индивидуальных упражнениях.

Вновь во всей красе проявила себя Дина Аверина, которая одержала победу в упражнениях с мячом.

Аверина показала результат 23,150 балла, второй стала представительница Беларуси Анастасия Салос (22,450), замкнула тройку лучших россиянка Лала Крамаренко (22,350).

В свою очередь, Екатерина Селезнева получила "золото" в упражнениях с обручем.

Селезнева получила от арбитров за свое выступление 24,400 балла, второе место заняла Анастасия Салос (23,450), бронза у россиянки Дарьи Трубниковой (21,800).

По словам Ирины Винер-Усмановой, на две индивидуальные лицензии на Олимпиаду-2020 претендуют как минимум пять гимнасток

Порадовала трибуны четкостью и грациозностью и сборная России в упражнениях с пятью мячами.

Наши девушки - Анастасия Максимова, Анастасия Близнюк, Мария Толкачева, Евгения Леванова и Ангелина Шкатова в финале набрали 33,900 балла. Второе место заняла сборная Белоруссии (32,100), третьей стала команда Узбекистана (31,650).

Кстати

Чемпионат Европы по художественной гимнастике 2023 года состоится в Москве. Об этом сообщается в пресс-службе Европейского гимнастического союза (UEG).

Напомним, что последний раз Россия принимала ЧЕ по художественной гимнастике в 2012 году. Турнир проходил в Нижнем Новгороде. В 2019 году Баку принимал чемпионат Европы, а в 2020-м соревнования пройдут в Киеве. В 2021 году турнир пройдет в болгарском городе Варна, а в 2022-м - в Тель-Авиве.

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