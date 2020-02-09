Джон Джонс защитил титул чемпиона UFC, победив Доминика Рейеса

В Хьюстоне завершился турнир UFC 247, главным событием которого стал бой за титул в полутяжелой весовой категории. Американец Джон Джонс в третий раз защищал звание сильнейшего бойца в это весовой категории против своего соотечественника Доминика Рейеса.

Джонс является сильнейшим бойцом UFC вне зависимости от весовой категории. Перед этим поединком он имел в своем активе 24 победы и одно поражение, его соперник - 12 побед и ни одного поражения.

Накануне боя спортсмены по традиции обменялись громкими заявлениями. Рейес активно начал бой и в первом раунде выглядел точно не хуже своего оппонента. Впрочем, во втором раунде чемпиону удалось заметно оживиться. Рейес активизировался в третьей 5-минутке. Он превосходил чемпиона в активности и явно в этом раунде выиграл.

Джонс сэкономил больше сил на последние раунды боя. Было заметно насколько он свежее своего оппонента, который стал все реже и реже проводить активные действия. В заключительном раунде Джонс превосходил претендента, однако завершить бой досрочно ему все же не удалось.

В итоге все решили судейские голоса. Мнения троих арбитров совпали - победил Джонс, двое выставили справедливые оценки - 48:47. Третий же явно в момент боя наблюдал что-то другое - по его мнению, Джонс победил 49:46. Зрителям поединок не слишком понравился, и часть из них встретила объявление о победе чемпиона гулом.

Для Джонса эта победа стала 14-й в титульном бою в UFC, что является рекордом организации. По этому показателю Джонс обошел Жоржа Сен-Пьера, имеющего в активе 13 побед в поединках за чемпионский пояс UFC.