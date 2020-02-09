Дзюба сделал дубль за две минуты в матче с ЦСКА

Форвард "Зенита" Артем Дзюба оформил дубль за две минуты в контрольной встрече с ЦСКА на сборах в Испании. Капитан российской сборной отличился на 59-й и 61-й минутах.

Первая половина матча прошла под диктовку армейцев. Голы Кристиана Бистровича и Федора Чалова позволили "красно-синим" уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

Впрочем, сдаваться питерцы не собирались. Благодаря дублю Дзюбы они сравняли счет, а на 64-й минуте и вовсе вышли вперед: отличился Сердар Азмун.

За десять минут до конца встречи "Зенит" ведет - 3:2.