Единая лига назвала участников конкурса бросков сверху на Матче всех звезд

Так накануне стали известны участники конкурса на самый эффектный бросок сверху, или, выражаясь баскетбольным сленгом, данк. По традиции, это один из самых ожидаемых пунктов программы звездного уик-энда, поэтому очень важно угадать с действующими лицами. На сей раз удивлять публику будут Остин Холлинс ("Зенит"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Александр Петенев ("Автодор") и Максим Марчук ("Астана"). Каждый получит по две попытки длительностью одна минута. Еще по две исполнят два финалиста конкурса. Кстати, в прошлом году победителем состязания данкеров стал защитник "Химок" Вячеслав Зайцев.
Добавим, что ранее лига назвала участников конкурса снайперов. Максим Григорьев ("Парма"), Малкольм Хилл ("Астана"), Бранко Миркович ("Цмоки-Минск") и триумфатор конкурса годичной давности Виталий Фридзон из "Локомотива-Кубани".
Тем временем продолжается регулярный чемпионат Единой лиги. На сегодня запланировано четыре игры, центральная из которых пройдет в Краснодаре, где "Локомотив-Кубань" примет питерский "Зенит". У гостей сложнейшая ситуация: на данный момент питерцы находятся за пределами зоны плей-офф и не имеют права терять очки. Другое дело, что "железнодорожники" набрали великолепную форму, выиграв семь матчей кряду. Сейчас подопечные Евгения Пашутина идут вровень с занимающим второе место в "регулярке" ЦСКА, который сегодня сыграет на выезде с "Астаной". Ну а лидирующие "Химки" примут "Нижний Новгород".