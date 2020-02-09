Единая лига назвала участников конкурса бросков сверху на Матче всех звезд

Новости

Посол КНР в США отверг слухи о связи коронавируса с биологическим оружием 22:14
Преступник дважды за день открыл огонь по полицейским в Нью-Йорке 22:04
В Кузбассе 33 человека пострадали при столкновении автобуса и фуры 21:20
Серебряный отблеск украсил награды белорусских гимнасток 20:51
Наблюдатели из России назвали выборы в Азербайджане "честными и открытыми" 20:45
Ирану не удалось вывести спутник "Зафар" на орбиту 20:26
В Петербурге полиция не нашла насилия в семье после жалобы блогера 20:06
Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии 20:05
Смолов выйдет в стартовом составе "Сельты" на матч Примеры с "Севильей" 20:00
Пассажиры рассказали о жесткой посадке самолета в Коми 19:42
В Париже проходит праздник русской литературы 19:40
В Иране создали новую ракету малой дальности Raad-500 19:29
Эйфелева башня "извинилась" перед туристами из-за сильнейшего урагана 19:24
Пропавшую в Петербурге после корпоратива девушку нашли мертвой 19:22
СК завел дело после столкновения автобуса и фуры в Кузбассе 18:51
В Нижегородской области мальчик на тюбинге попал под машину 18:39
Выбираем подержанный пикап за миллион рублей: немец против трех японцев 18:30
Александр Вучич выразил обеспокоенность судьбой сербов в Черногории 18:27
По факту жесткой посадки самолета в Усинске возбуждено уголовное дело 18:27
Матыцин: Цель Минспорта - полное восстановление прав ВФЛА 18:06
В аэропорту Усинска при жесткой посадке самолета не сработал ряд систем 18:03
Названа дата прощания с композитором Сергеем Слонимским 17:42
На Алтае с подозрением на аденовирус госпитализировали 23 школьника 17:33
Чем российские Qashqai и X-Trail лучше импортных. 5 вопросов к Nissan 17:28
За четыре дня на дорогах Подмосковья поймали более 130 пьяных водителей 17:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 22:30
Рубрика: Спорт

Попали в данки

Единая лига назвала участников конкурса бросков сверху на Матче всех звезд
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Баскетбольная Евролига взяла почти двухнедельный перерыв, чем воспользовалась Единая лига. Уже в следующее воскресенье, 16 февраля, на столичной арене в Петровском парке пройдет Матч всех звезд, в котором команда российских звезд сразится со сборной мира. Ну а пока организаторы действа постепенно приоткрывают детали предстоящего шоу.

Так накануне стали известны участники конкурса на самый эффектный бросок сверху, или, выражаясь баскетбольным сленгом, данк. По традиции, это один из самых ожидаемых пунктов программы звездного уик-энда, поэтому очень важно угадать с действующими лицами. На сей раз удивлять публику будут Остин Холлинс ("Зенит"), Антон Астапкович ("Нижний Новгород"), Александр Петенев ("Автодор") и Максим Марчук ("Астана"). Каждый получит по две попытки длительностью одна минута. Еще по две исполнят два финалиста конкурса. Кстати, в прошлом году победителем состязания данкеров стал защитник "Химок" Вячеслав Зайцев.

Фото: www.euroleague.net
"Химки" победили "Црвену Звезду" в баскетбольной Евролиге

Добавим, что ранее лига назвала участников конкурса снайперов. Максим Григорьев ("Парма"), Малкольм Хилл ("Астана"), Бранко Миркович ("Цмоки-Минск") и триумфатор конкурса годичной давности Виталий Фридзон из "Локомотива-Кубани".

Тем временем продолжается регулярный чемпионат Единой лиги. На сегодня запланировано четыре игры, центральная из которых пройдет в Краснодаре, где "Локомотив-Кубань" примет питерский "Зенит". У гостей сложнейшая ситуация: на данный момент питерцы находятся за пределами зоны плей-офф и не имеют права терять очки. Другое дело, что "железнодорожники" набрали великолепную форму, выиграв семь матчей кряду. Сейчас подопечные Евгения Пашутина идут вровень с занимающим второе место в "регулярке" ЦСКА, который сегодня сыграет на выезде с "Астаной". Ну а лидирующие "Химки" примут "Нижний Новгород".

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

В Кузбассе 33 человека пострадали при столкновении автобуса и фуры
Эпидемия коронавируса в Китае достигнет пика во второй половине февраля
НПЗ Беларуси будут покупать нефть у России по мировым ценам
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
Футбол
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него
Курьез
Курьез
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт