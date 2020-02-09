Эйфелева башня "извинилась" перед туристами из-за сильнейшего урагана

Самая узнаваемая архитектурная достопримечательность парижской столицы - 324-метровая Эйфелева башня, получившая свое название еще в 1889 году по имени своего создателя - главного конструктора Гюстава Эйфеля, "извинилась" перед гостями и жителями Парижа, закрыв скоростные лифты 9 февраля из-за приближения урагана "Сиара".

"Из-за сильного ветра в качестве меры предосторожности Эйфелева башня в настоящий момент закрыта", - подтвердила администрация. А ведь еще буквально сутки назад она приглашала посетителей приобретать билеты на самую верхнюю смотровую площадку, которая открылась после ремонта. Увы, стихия, разводят руками парижане.

Кстати, ураган "Сиара" прогнозируют к концу дня не только на побережье страны, но и в Бельгии. Более того, в ФРГ, Нидерландах и Великобритании уже перенесены спортивные мероприятия, а аэропорт Брюсселя отменил десятки рейсов.

Гордый шпиль парижской столицы стал не единственной жертвой воскресного ограничения для туристов. Закрыли все парковые зоны города, а метеорологическая служба Meteo France объявила "оранжевый" - предпоследний - уровень погодной опасности в 35 департаментах страны. По ее информации, скорость порывов ветра в северо-западных департаментах может достигать 30-39 м/с, а в горах на востоке страны ветер может усилиться до 44 м/с.