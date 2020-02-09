Эпидемия коронавируса в Китае достигнет пика во второй половине февраля

Для прогноза ученые использовали метод математического моделирования, воспользовавшись информацией о том, как распространялся по миру аналогичный коронавирус, вызвавший эпидемию атипичной пневмонии в 2002-2003 году, и данными по текущей ситуации.

"Предполагая, что нынешние тенденции сохраняются, мы все еще прогнозируем пик заболеваемости в Ухане на середину-конец февраля", - цитирует издание одного из авторов исследования доктора Адама Кучарски.

Ученый отметил, что существует достаточно серьезная неопределенность в прогнозных данных, поэтому не исключено, что распространенность инфекции на пике превысит 5% от численности жителей Уханя, то есть может заболеть еще порядка 500 тысяч человек.

По последним данным китайских официальных источников, количество зараженных превышает 37,5 тысяч человек. Смогли вылечиться 2,6 тысячи человек, а 813 умерли от заболевания.

В то же время высказываются опасения относительно того, что коронавирус будет широко распространяться в Европе. В частности, отмечается, что группа случаев подтвержденной передачи вируса во Франции, Испании и Великобритании связана с французским горнолыжным курортом, где зараженные люди контактировали с британцем, который только что вернулся с конференции в Гонконге. Та встреча была организована в январе, и в ней приняли участие более 90 иностранцев, что, по мнению издания, может привести к росту числа заболевших.