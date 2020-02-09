Еще у нескольких пассажиров Diamond Princess обнаружен коронавирус

В Японии еще как минимум у нескольких человек с круизного лайнера Diamond Princess обнаружен коронавирус 2019-nCoV, передает агентство Киодо со ссылкой на правительственные источники.

О точном количестве заболевших, а также их национальности официально пока ничего не сообщается. Местные журналисты ранее писали, что врачи взяли анализы у нескольких человек. В случае положительного результата на коронавирус людей ожидает госпитализация.

Впрочем, один из находящихся на лайнере пассажиров рассказывал в своем микроблоге Twitter, что речь идет о шести заразившихся.

До последнего моменты на борту корабля были обнаружены 64 человека с коронавирусом нового типа. Людей в срочном порядке эвакуировали на берег и развезли по больницам на территории Токио и соседних со столичным мегаполисом префектур Сайтама, Тиба и Сидзуока. В случае положительных проб на коронавирус еще у шести человек число инфицированных увеличится уже до семидесяти.

Судно Diamond Princess в настоящее время стоит рядом с портовым городом Йокогама на карантине, который должен закончиться 19 февраля. Не исключено, что с обнаружением новых заболевших японские власти могут продлить карантинные мероприятия. Вместе с командой и обслуживающим персоналом на корабле в общей сложности находятся около 3,7 тысячи человек, в том числе 24 гражданина России.

Сегодня днем Diamond Princess был пришвартован к пристани. Обстановка вокруг была спокойная. Редкие люди иногда появлялись на своих балконах. Некоторые из них вывесили написанные краской на белой материи самодельные баннеры. "Спасибо за информацию", - аккуратным почерком было выведено на одном из плакатов. Скорее всего, пассажиры благодарили журналистов, освещающих события. Другая надпись была сделана на китайском языке, ее не смогли перевести даже представители японской прессы.

Корреспондент "РГ", находившийся сегодня на месте событий, обратил внимание, что на берег с судна Diamond Princess сошли люди в военной форме и лицевых масках. Скорее всего, это были служащие Сил самообороны Японии, которые оказывают помощь команде и пассажирам корабля.

Кстати, пассажиры Diamond Princess в соцсетях активно рассказывают о своей жизни во время карантина. Команда корабля старается развлекать людей. Им, в частности, раздали для разгадывания головоломки судоку и настольные игры. Многие публикуют фото своей еды. Как оказалось, кормят на корабле хорошо, дают газированные напитки, выпечку, фрукты и десертные блюда.