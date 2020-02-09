Новости

Новая Toyota RAV4 за 2,6 млн рублей: вновь бестселлер? 09:00
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН 08:50
Глава Казахстана сообщил о стабилизации обстановки в Кордайском районе 08:40
Сколько минут нужно бегать в неделю для защиты от рака и диабета 08:34
"Филадельфия" в гостях растерзала "Вашингтон" Овечкина 08:25
В Хабаровске неизвестный напал с ножом на двух женщин 08:14
Ковальчук принес победу "Монреалю" над "Торонто" в овертайме 08:10
В Японии стартовали соревнования по самбо на Кубок Путина 07:40
Онколог назвал способный довести до рака продукт 07:08
СМИ: Американских спецназовцев в Афганистане убил их афганский коллега 06:25
Вездеход особой породы. Как обновился рамный внедорожник Lexus GX 06:00
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции 05:20
Япония с третьего раза запустила спутник для слежки за КНДР 04:52
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 25 человек 04:35
Не менее пяти американских военных погибли в Афганистане 03:50
Число жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек 03:12
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине 02:42
Гол Роналду не помог "Ювентусу" уйти от поражения от "Вероны" 02:10
Очевидцы сообщили о взрывах у ТЦ Terminal 21 в Таиланде 01:55
Великобритания эвакуировала всех своих граждан из китайского Уханя 01:30
Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве 00:54
Женская сборная России по теннису вышла в финальную часть Fed Cup 08.02.2020
Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие 08.02.2020
Эксперт: Технологии искусственного интеллекта смогут оптимизировать расходы в сфере госуслуг 08.02.2020
Сборная РФ по шорт-треку досрочно выиграла Кубок мира в смешанной эстафете 08.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 08:25
Рубрика: Спорт

"Филадельфия" в гостях растерзала "Вашингтон" Овечкина

Текст: Максим Домчев
"Филадельфия" не позволила форварду "Вашингтона" Александру Овечкину приблизиться к отметке в 700 заброшенных шайб в НХЛ. "Летчики" разгромили "Кэпиталз" в гостях - 7:2.

В Вашингтоне болельщики ожидали этого матча. Кумир миллионов жителей столичного города при благоприятном раскладе вполне мог продолжить переписывать историю НХЛ, достигнув отметки в 700 заброшенных шайб.

Накануне матча про это говорил и сам Александр Великий, заявивший, что хотел бы достигнуть этой отметки именно перед своими фанатами. "Конечно, ведь болельщики хотят это увидеть, - сказал он. - Фанаты хотят отпраздновать это событие. Это большой и важный момент".

Фото: AP / Nick Wass
Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Впрочем, у Овечкина после матча против "Филадельфии" в календаре значится еще один матч на родной арене - против "Айлендерс", после чего ожидается трехматчевая гостевая серия. "Конечно, когда-то это произойдет, - сказал он. - Надеюсь, что в следующей игре, но если нет, то ничего страшного. У меня будет еще одна".

Любопытно, что 500-ю и 600-ю шайбы в карьере капитан "Вашингтона" забрасывал именно на глазах своей публики. Но в матче против "Филадельфии" забить Овечкину было не суждено, а его команду ожидал настоящий кошмар. В первом периоде команды обменялись голами. На точный бросок Шона Кутюрье хозяева ответили голом Ти Джея Оши.

Во второй 20-минутке за 105 секунд гости предопределили исход встречи. Голы Кутюрье, Микаэля Раффля и Джеймса ван Римсдайка позволили гостям заметно оторваться в счете. Зрители продолжали гнать "Вашингтон" вперед. Но после голов Николаса Обе-Кубеля, Трэвиса Конекни и Клода Жиру в начале третьего периода все стало понятно.

Наставник "Вашингтона" после седьмого гола заменил основного вратаря Брэйдена Холтби на Илью Самсонова, который в оставшееся время голов не пропустил. А "Вашингтон" усилиями Евгения Кузнецова, забросившего 18-ю шайбу в сезоне, отличился еще один раз. Итог матча - поражение (2:7), которое явно огорчило Овечкина и его партнеров.

Спорт Хоккей Александр Овечкин

Главное сегодня

Глава Казахстана сообщил о стабилизации обстановки в Кордайском районе
В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине
ВОЗ сообщила о замедлении темпов распространения коронавируса
Футбол
Футбол
Кокорин заявил, что его будущее в футболе зависит только от него
Курьез
Курьез
Неймару показали желтую карточку за издевательский финт