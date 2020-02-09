"Филадельфия" в гостях растерзала "Вашингтон" Овечкина

"Филадельфия" не позволила форварду "Вашингтона" Александру Овечкину приблизиться к отметке в 700 заброшенных шайб в НХЛ. "Летчики" разгромили "Кэпиталз" в гостях - 7:2.

В Вашингтоне болельщики ожидали этого матча. Кумир миллионов жителей столичного города при благоприятном раскладе вполне мог продолжить переписывать историю НХЛ, достигнув отметки в 700 заброшенных шайб.

Накануне матча про это говорил и сам Александр Великий, заявивший, что хотел бы достигнуть этой отметки именно перед своими фанатами. "Конечно, ведь болельщики хотят это увидеть, - сказал он. - Фанаты хотят отпраздновать это событие. Это большой и важный момент".

Впрочем, у Овечкина после матча против "Филадельфии" в календаре значится еще один матч на родной арене - против "Айлендерс", после чего ожидается трехматчевая гостевая серия. "Конечно, когда-то это произойдет, - сказал он. - Надеюсь, что в следующей игре, но если нет, то ничего страшного. У меня будет еще одна".

Любопытно, что 500-ю и 600-ю шайбы в карьере капитан "Вашингтона" забрасывал именно на глазах своей публики. Но в матче против "Филадельфии" забить Овечкину было не суждено, а его команду ожидал настоящий кошмар. В первом периоде команды обменялись голами. На точный бросок Шона Кутюрье хозяева ответили голом Ти Джея Оши.

Во второй 20-минутке за 105 секунд гости предопределили исход встречи. Голы Кутюрье, Микаэля Раффля и Джеймса ван Римсдайка позволили гостям заметно оторваться в счете. Зрители продолжали гнать "Вашингтон" вперед. Но после голов Николаса Обе-Кубеля, Трэвиса Конекни и Клода Жиру в начале третьего периода все стало понятно.

Наставник "Вашингтона" после седьмого гола заменил основного вратаря Брэйдена Холтби на Илью Самсонова, который в оставшееся время голов не пропустил. А "Вашингтон" усилиями Евгения Кузнецова, забросившего 18-ю шайбу в сезоне, отличился еще один раз. Итог матча - поражение (2:7), которое явно огорчило Овечкина и его партнеров.