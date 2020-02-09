Гимнастка Солдатова рассказала, что приостановила карьеру из-за булимии

Российская гимнастка Александра Солдатова объяснила решение о приостановке карьеры булимией. По словам спортсменки, она на протяжении двух лет страдает от этой болезни.

"Это очень страшная болезнь. Тренерам я рассказала только в 2018 году. Несколько месяцев настраивалась, чтобы признаться им, что мне действительно нужна помощь", - сказала Солдатова в интервью ТАСС.

Александра подчеркнула: в ближайшее время она намерена сосредоточиться на восстановлении здоровья и лечении от булимии. При этом она также отметила, что хочет тренироваться и вернуться в большой спорт.

В сентябре прошлого года Солдатова потеряла сознание во время турнира по художественной гимнастике в Португалии. После этого ее исключили из состава российской сборной на чемпионат мира в Баку.

Солдатова - четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике. В ее активе также три "золота" на первенстве Европы и первое место в чемпионате России по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье.