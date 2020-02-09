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Рубрика: Спорт

Забыть о Блаттере

Глава ФИФА Джанни Инфантино хочет изменить имидж большого футбола
Текст: Николай Долгополов (Будапешт - Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Ничего подобного на конгрессах Международной ассоциации спортивной прессы (АИПС) никогда не было. Приезд президента ФИФА вызвал по-настоящему безумный ажиотаж, несмотря на уважение к Инфантино, все же не отвечавший степени важности события. Толпа спортивных репортеров заполонила зал "Коринтия". Даже не мог предположить, что в Венгрии вообще найдется столько телекамер, сколько в тесноте и в обиде притулились в огромном помещении. Сразу объявили: на вопросы-ответы нет ни минуты. Инфантино привезли на конгресс прямо из аэропорта и сразу же после выступления отвезут туда же. Без шуток - хороший жест по отношению к спортивным перьям.
Глава АИПС Джанни Мерло (слева) и президент ФИФА Джанни Инфантино восседали на сцене словно короли. Фото: EPA Глава АИПС Джанни Мерло (слева) и президент ФИФА Джанни Инфантино восседали на сцене словно короли. Фото: EPA
Глава АИПС Джанни Мерло (слева) и президент ФИФА Джанни Инфантино восседали на сцене словно короли. Фото: EPA

Швейцарец, он же обладатель итальянского паспорта, Джанни Инфантино вместе со 100-процентным итальянцем Джанни Мерло (президентом АИПС) восседали на сцене словно короли на именинах. С самого начала Инфантино удивил заявлением. Одна из его главных целей - очищение ФИФА от той коррупции и скверны, которые в ней царили. Ясно при ком - президенте Блаттере. У футбола плохой имидж, и с этим пора заканчивать.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Лишь только мы думали, будто ФИФА со своим детищем, мировым футболом, купается в роскоши. Как выяснилось, ничего подобного. В последние годы футбольного правления (понятно кого - Блаттера) все больше крупных спонсоров отказывались от контрактов с ФИФА. Еще несколько лет, и пришло бы разорение. К счастью, теперь это позади: серьезные предложения о контрактах сыплются со всех сторон. И задача ФИФА - отобрать наиболее выгодные, направив их на нужды футбола.

Какие? Джанни Инфантино вызвал шквал аплодисментов не всего зала, а энергичных темнокожих делегатов конгресса от стран Африки. Именно на Черный континент вскоре потекут денежные вливания.

Важный фактор увеличения доходов ФИФА, а следовательно, и футбольного благосостояния президент видит в резком ограничении оплаты услуг немыслимо увеличившегося количества футбольных агентов. И это уже не просто слова. Инфантино пообещал, что бурный поток денежной массы, легко находящей карманы данного рода бизнесменов, будет ограничен. Ведь если стоимость игроков теперь переваливает за 100 миллионов, то 20, порой 30 процентов, которые получают околофутбольные люди из этих денег, обедняют кассы клубов и счета игроков. По подсчетам ФИФА, общая стоимость перехода игроков из одного иностранного клуба в другой составляет 7,5 миллиарда долларов. И новое руководство ФИФА настаивает: агентам - максимум 10 процентов от стоимости игрока, плюс еще 3 процента от персонального контракта футболиста. Полученные агентами проценты не должны держаться в тайне. Здесь вспомнилась наша советская перестройка, потому что итальянец постоянно взывал к открытости и прозрачности.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Двое крупнейших агентов Мино Райолу и Джонатана Барнетта, представляющие интересы целой конюшни футбольных знаменитостей и высмеявших ФИФА с ее ограничениями, получили серьезное предупреждение. За несоблюдение - в будущем - этих новых правил их будут привлекать к суду. За процедурой купли-продажи смогут следить полиция и налоговики. Клубы, продающие игроков, помимо всего прочего, обязаны получать еще и некие суммы, компенсирующие затраты на подготовку своих собственных юных воспитанников. И никаких агентов пап, мам и других родственников футболистов, даже маленьких, представляющих интересы игрока. Исключение будет сделано лишь для тех из них, кто получит лицензию ФИФА.

"Так мы начнем очищать футбол", - пообещал правдолюбец.

Пока же мечта о контроле над агентами остается лишь мечтой. Часть агентов, скрипя всеми частями тела, согласилась с президентом. Другая высмеяла: кто же может бороться против свободы рыночных законов?

Как ни странно, предложение ФИФА не вызвало никакого энтузиазма у УЕФА. Тут намечается явный разлад. Однако, судя по решительности Джанни Инфантино, европейских коллег он не боится и доведет свою идею до конца.

Еще одна цель - повысить привлекательность женского футбола. Постараться повысить его прибыльность. Пока это удалось сделать лишь во Франции, где матчи сильнейших дамских клубов собирают больше десяти тысяч зрителей. Инфантино погрозил пальцем бразильцам. Кудесники футбола, где же ваши женщины, умело обращающиеся с мячом? Ответом было молчание. Я подумал, что о наших женских клубах тут и думать нечего. Удержать бы несколько возросшую после Кубка мира-2018 посещаемость Премьер-лиги хотя бы мужчинам. Идея о том, что инвестирования в женский футбол превратят его в популярнейший вид спорта среди фанатов, кажется мне утопической.

Наш триумфальный чемпионат мира-2018 упоминался. Но спорт - это такое дело, в котором события сменяют друг друга с калейдоскопической быстротой. Провели мы кубок, заслуженно окрещенный сеньором Джанни чудесным, и все внимание - к новому чемпионату в Дохе. Катарцам досталось немало комплиментов. Главный - за то, что все спортивные сооружения для ЧМ-2022 они построят уже к 2021 году.

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Инфантино поглядывал на часы. Из зала помощники подавали ему знаки: заканчивайте, а то опоздаете. И президент быстрым шагом направился к выходу. Не тут-то было. Спортивные репортеры продемонстрировали себя во всей красе, по полной. Инфантино атаковали журналисты разных стран с одним и тем же вопросом: а как вам наша команда, и наша, и наша? Инфантино упорно молчал, помощники прокладывали путь к выходу.

И все же пообщаться, пусть так, с первым лицом мирового футбола было познавательно. И лестно.

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