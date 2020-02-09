Huawei объявила о том, что не планирует возвращаться к сервисам Google, даже если США снимут санкции. Об этом заявил представитель компании Фред Ванфэй.

В мае 2019 года министерство торговли США внесло Huawei в черный список, запретив ей сотрудничество с американскими компаниями. Из-за этого Huawei лишилась возможности предустанавливать на свои смартфоны Google Play Market и другие сервисы Google, такие как Google Maps, Google Photo и т.д. Первым смартфоном без сервисов Google стал представленный в прошлом году Mate 30 Pro. На нем заблокирована возможность установки приложений из Play Market даже в том случае, если вы скачиваете приложение из интернета. Раньше смартфоны без сервисов Google выходили исключительно в Китае, впрочем, на них можно было поставить Play Market, просто скачав установщик - соответствующий apk файл.

Теперь же китайцы намерены развивать собственные сервисы, в частности Huawei Mobile Services. В Huawei надеются, что разработчики программного обеспечения (ПО) будут адаптировать свои приложения под их смартфоны. При этом в Huawei отмечают, что и дальше готовы использовать открытую версию операционной системы Android. Однако если в министерстве торговли США запретят ее использование, то Huawei полностью переключится на собственные разработки, которые идут уже давно.

"Любое резкое ухудшение пользовательского опыта на высококонкурентном рынке очень нежелательно, поэтому тут правильнее говорить не о добровольном выборе компании, а о вынужденных мерах, - считает Дмитрий Рябинин, ИТ-эксперт и руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru. - Чтобы сгладить ситуацию, в условиях ограничений сейчас перевыпускаются смартфоны Huawei/Honor на старых платформах, которые получили сертификацию Google в прошлом году. Меняется только цвет и/или название, иногда незначительно корректируются характеристики, которые не подпадают под условия новой сертификации".

Поскольку современные смартфоны год от года меняются не так значительно, как хотелось бы, подобная стратегия реинкарнации старых моделей имеет право на жизнь. Исключение - топовые флагманы, которые являются демонстрацией технологий, а потому их перевыпуск со старым железом не представляется возможным. Именно поэтому Huawei Mate 30 Pro, Honor V30 Pro и последующие флагманы выходят уже без предустановленных сервисов Google, а также лишены поддержки API Google. "Это означает, что даже если самостоятельно неофициально все установить вручную, не всегда оно будет работать корректно (проблемы могут возникнуть с Android Pay или с функциями сторонних приложений, которые завязаны на API Google, например, синхронизация WhatsApp или карты в приложениях такси/каршеринга и т.д.). На разработку полноценной альтернативы потребуются годы, и пока компания Huawei только в самом начале этого пути. Американские санкции уже внесли существенное перераспределение долей на рынке, но у меня полное ощущение, что китайское правительство просто перетасовало бренды: компании Huawei (и ее бренду Honor) отдали приоритет на внутреннем рынке за счет других китайских игроков, тогда как эти игроки (в первую очередь бренды Oppo, Vivo и Realme) заняли долю Huawei на внешних рынках. В итоге для Китая потери сведены к минимуму, а крайним оказался потребитель, для которого все новые флагманы Huawei/Honor теперь выходят без Google, - говорит Дмитрий Рябинин. - Но ситуация осложнилась в последние недели из-за эпидемии коронавируса, что привело к заметному снижению внутреннего потребления и к задержкам в производстве. Этим, безусловно, воспользуются конкуренты, в первую очередь Samsung".

Оправдаются ли надежды Huawei на собственный магазин приложений, станет ясно уже скоро. Несколько лет назад Microsoft уже пыталась делать смартфоны с собственной операционной системой (ОС) на борту, но безуспешно: разработчики не хотели адаптировать под Windows Phone даже самые популярные приложения. Но позиции Huawei на мобильном рынке гораздо сильнее, нежели тогда у Microsoft. Во-первых, Huawei по праву считается одним из лидеров мобильной индустрии наряду с Apple и Samsung, а во-вторых, смартфоны компании по-прежнему работают на операционной системе Android, и для того чтобы запустить приложение, их не нужно переписывать под другую ОС. А от большого количества магазина выиграем мы с вами - чем больше конкуренции, тем лучше для конечного потребителя.