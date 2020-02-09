Ирану не удалось вывести спутник "Зафар" на орбиту

В Иране состоялся запуск национального спутника дистанционного зондирования земли "Зафар", однако ракете-носителю не удалось доставить космический аппарат на заданную орбиту. Об этом сообщило иранское государственное телевидение со ссылкой на заявление министерства обороны страны.

По его данным, пуск состоялся с космодрома имени Имама Хомейни в провинции Семнан. Иранская ракета-носитель "Симорг" успешно стартовала с земли, но не смогла набрать необходимую скорость для вывода спутника на необходимую высоту.

Напомним, в январе 2019 года Иран осуществил неудачный запуск спутника "Паям" ("Послание") отечественного производства. Иранской ракете-носителю также не удалось набрать необходимую скорость для вывода аппарата на орбиту. Позже появились сообщения о неудачном запуске второго иранского спутника "Дусти" ("Дружба"). Тогда глава иранского МИД Джавад Зариф допустил, что за неудачными попытками страны запустить в космос два отечественных спутника земли могли стоять диверсии со стороны США.

Ранее американские СМИ со ссылкой на официальных представителей администрации президента США сообщали, что в Вашингтоне разработана тайная программа по саботированию ракетной программы ИРИ, которая, как считают в Белом доме, представляет угрозу стабильности и безопасности региона.