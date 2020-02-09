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09.02.2020 20:46
Рубрика: Общество

Учить лечить

От ошибок врачей страдают 70 тысяч больных ежегодно
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Безопасность и качество медицинской помощи - это важнейшее условие снижения смертности, поэтому именно эти направления приоритетные при подготовке кадров, считает глава Минздрава России Михаил Мурашко. Некомпетентность врачей приводит к осложнениям у 70 тысяч пациентов в год, сообщил министр на заседании совета ректоров медицинских и фармацевтических вузов.

"По жалобам и обращениям граждан к властям на первом месте - доступность медпомощи, на втором - качество медпомощи, на третьем - лекарственное обращение", - отметил Мурашко и привел несколько примеров вопиющих ошибок медиков: только от неосторожного использования лидокаина в год умирают примерно 25 человек. Гибнут или получают увечья больные и от неосторожного обращения, например, при использовании каталок. Есть и примеры вопиющей неподготовленности медперсонала: на видео было зафиксировано, насколько некомпетентно действовала медбригада при проведении реанимационных мероприятий новорожденному, рассказал министр.

Фото: REUTERS/THOMAS PETER
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Укомплектованность клиник врачами - одна из главных проблем. По словам Мурашко, сложности начинаются "сверху": не хватает даже компетентных главных врачей. Говоря о подготовке кадров, министр отметил, что будущего врача обучают в основном классическим профессиональным навыкам (hard skills), а поведенческие навыки, общение с пациентом (soft skills) уходят на второй план, в результате врачи зачастую "абсолютно не способны к эмпатии, коммуникации".

Министр призвал ректоров учесть все эти пробелы, в том числе и навыки безопасного обращения с лекарственными препаратами, и включить соответствующие разделы в программы обучения будущих врачей и медсестер.

Общество Здоровье Правительство Минздрав

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