Как россияне поддерживают Китай в борьбе с коронавирусом

"Вперед, Китай! Вперед, Ухань!" - под таким девизом в КНР остаются более 10 тысяч россиян, которые продолжают жить и работать в Поднебесной, несмотря на распространение нового коронавируса. Их решение остаться обосновано просто: русские в Китае уверены, что властям удастся побороть эпидемию.

Многие россияне в китайских микроблогах публикуют свои послания в поддержку борьбы КНР с распространением заболевания. Это и бизнесмены, и туристы, и дипломаты. В китайских соцсетях стали крайне популярными короткие видео от голубоглазых детей из российского посольства, которые по-китайски поддерживают борцов с эпидемией нового коронавируса.

Народная дипломатия стала еще одним свидетельством крепкой российской поддержки Китая в кризисных ситуациях. Многое делается и по правительственной линии. Владимир Путин отправил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму с соболезнованиями, отметив, что Россия всемерно поддерживает Китай в противодействии эпидемии, готова предоставить необходимые медицинские грузы и оказать соответствующую помощь, а также направить в КНР делегацию экспертов для совместной разработки вакцины и противовирусных препаратов.

Это не просто слова: группа из семи российских эпидемиологов уже прибыла 5 февраля в Пекин для оказания поддержки китайской стороне в борьбе с распространением вируса и созданием вакцины против него. Кроме того, Россия направляет материальную помощь для борьбы с эпидемией. "Китайские друзья назвали нам конкретные позиции, по которым испытывается дефицит. Прежде всего это маски, защитные очки и защитные костюмы", - отметил посол России в КНР Андрей Денисов. По словам дипломата, эпидемия коронавируса не сможет отрицательно повлиять на развитие российско-китайских отношений как в политической, так и в экономической сфере.

"Распространение коронавируса в начале года не сильно повлияет на наше дипломатическое взаимодействие, поскольку первые три месяца - это "процесс раскачки", нет высокой активности. Каждый год активность наступает во второй половине марта. Уверены, что наши главные мероприятия, которые начинаются с начала мая с планируемого визита Си Цзиньпина на торжества в честь 75-летия Победы, будут продолжаться в нормальном режиме", - отметил посол. По его словам, лидеры двух стран встретятся в нынешнем году как минимум пять раз. Первая встреча запланирована на празднование 75-летия Великой Победы, вторая - на двадцатые числа июля, когда в Санкт-Петербурге пройдут саммиты ШОС и БРИКС. Кроме того, во второй половине года президент России совершит государственный визит в Китай. Также состоятся встречи лидеров наших стран на полях крупных международных мероприятий: саммита АТЭС и группы 20. Кроме того, сейчас прорабатывается график встреч на уровне вице-премьеров. По расписанию состоится встреча глав правительств. Состоятся контакты министров иностранных дел, министров обороны и т.д. "Обычно ежегодное число встреч высокого уровня - замминистров и выше приближается к 200. В этом году эта динамика сохранится", - отметил Денисов.

Российские эпидемиологи прибыли в Пекин, чтобы помочь в борьбе с распространением вируса

Посол также выразил уверенность в том, что эпидемия нового коронавируса окажет крайне низкое влияние на российско-китайское экономическое взаимодействие. "Ущерб экономическому сотрудничеству не будет критическим. В прошлом году объем российско-китайского товарооборота вышел на уровень свыше $110 млрд, к 2024 году мы планируем нарастить его до $200 млрд. Несколько беспокоит ситуация в развитии сотрудничества по сельскому хозяйству, но надеемся, что оно продолжит развиваться. Сегодня это не только экспорт и импорт сельхозпродукции, это и создание совместных производств, инвестиции", - отметил Денисов. Дипломат подчеркнул, что эпидемия не повлияет и на совместное празднование 75-летия Победы. "В этом направлении предстоит множество мероприятий. В апреле состоится российско-китайский фестиваль фильмов о войне. Россия будет представлена лентой "Т-34", документальным фильмом о том, как советские летчики-добровольцы боролись с японскими оккупантами в небе над китайским Уханем. Пройдут фотовыставки, награждение юбилейными медалями китайских ветеранов", - сообщил Денисов. Китайские граждане также примут участие в акции "Бессмертный полк". Российский посол в Китае подчеркнул: даже при временном замедлении контактов на фоне эпидемии нового коронавируса, "все будет наверстано уже в текущем году".

МЧС

Грузовой самолет Ил-76 МЧС России успешно доставил в Китай большой груз гуманитарной помощи. На борту воздушного судна - 183 кубометра грузов, содержимое которых было легко предугадать. Это медицинские препараты и средства индивидуальной защиты. Российские спасатели осуществили рейс в рамках поручений президента России Владимира Путина и правительства РФ. К нему готовились как к опасной спецоперации: кроме пилотов - специалисты-вирусологи, врачи МЧС и ни одного представителя прессы. Таковы меры безопасности. О самом ходе доставки в пресс-службе МЧС скупо сообщили лишь то, что борт вылетел из аэропорта Жуковский с дозаправкой в Красноярске. Полет и выгрузка прошли штатно, без происшествий.

Подготовил Тимофей Борисов