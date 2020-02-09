Какую пенсию получают российские звезды

Пенсия у отечественных знаменитостей далеко не всегда выше, чем у обычных россиян. Дело в том, что при назначении пенсии учитывается стаж и размер страховых отчислений. Так, например, для получения минимальной пенсии в этом году, по информации Пенсионного фонда России, нужно иметь страховой стаж не менее 11 лет и 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов. А страховой стаж формируется только тогда, когда человек работает официально и работодатель отчисляет за него социальные взносы.

Далеко не всегда наши звезды оформляют свои трудовые отношения по всем правилам. Надеются, что работа будет всегда, а пенсия - постольку поскольку. И в итоге получают минималку - в размере прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Меньше регионального прожиточного минимума пенсия по закону быть не может, поэтому когда звезды называют суммы в 5-6 тысяч рублей в месяц, они явно что-то недоговаривают.

За звания заслуженных и народных артистов доплаты, как правило, назначают региональные власти. И по две пенсии артисты и шоумэны тоже не получают. Право на двойную пенсию имеют космонавты.

Сколько же составляет пенсия у некоторых наших звезд? Об этом - в фотоподборке "РГ" (использованы данные портала Teleprogramma.pro, агентства "РИА Новости", газеты "Комсомольская правда").