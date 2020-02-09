Какую пенсию получают российские звезды

Новости

Россия и Турция более трех часов обсуждали сложную ситуацию в Идлибе 05:20
Япония с третьего раза запустила спутник для слежки за КНДР 04:52
Число погибших при стрельбе в Таиланде возросло до 25 человек 04:35
Не менее пяти американских военных погибли в Афганистане 03:50
Число жертв коронавируса в Китае достигло 811 человек 03:12
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине 02:42
Гол Роналду не помог "Ювентусу" уйти от поражения от "Вероны" 02:10
Очевидцы сообщили о взрывах у ТЦ Terminal 21 в Таиланде 01:55
Великобритания эвакуировала всех своих граждан из китайского Уханя 01:30
Дина Аверина победила в многоборье на Гран-при в Москве 00:54
Женская сборная России по теннису вышла в финальную часть Fed Cup 08.02.2020
Американские военные попали под обстрел в Афганистане, есть пострадавшие 08.02.2020
Эксперт: Технологии искусственного интеллекта смогут оптимизировать расходы в сфере госуслуг 08.02.2020
Сборная РФ по шорт-треку досрочно выиграла Кубок мира в смешанной эстафете 08.02.2020
В Перми проверят информацию об убийстве пожилых пациентов в больнице 08.02.2020
Экс-беркутовцы вернулись в Киев и будут судиться по делу о майдане 08.02.2020
Загитова потеряла лидерство в рейтинге ISU 08.02.2020
Лыжница Непряева стала второй в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне 08.02.2020
В Киргизии изъяли более двух с половиной центнеров гашиша 08.02.2020
Черноморский флот усилит интенсивность учений 08.02.2020
Новая Lada 4x4. Что в ней нового? 08.02.2020
Вышел трейлер второго сезона сериала о зомби в средневековой Корее 08.02.2020
Ростуризм: Присутствие россиян среди заложников в Таиланде маловероятно 08.02.2020
Вышел трейлер сериала с Хемсвортом и Вальцем "Самая опасная добыча" 08.02.2020
Вышел трейлер российского хоррора "Яга. Кошмар темного леса" 08.02.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 05:00
Рубрика: Экономика

Какую пенсию получают российские звезды

Текст: Ольга Игнатова

Пенсия у отечественных знаменитостей далеко не всегда выше, чем у обычных россиян. Дело в том, что при назначении пенсии учитывается стаж и размер страховых отчислений. Так, например, для получения минимальной пенсии в этом году, по информации Пенсионного фонда России, нужно иметь страховой стаж не менее 11 лет и 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов. А страховой стаж формируется только тогда, когда человек работает официально и работодатель отчисляет за него социальные взносы.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары

Далеко не всегда наши звезды оформляют свои трудовые отношения по всем правилам. Надеются, что работа будет всегда, а пенсия - постольку поскольку. И в итоге получают минималку - в размере прожиточного минимума пенсионера в конкретном регионе. Меньше регионального прожиточного минимума пенсия по закону быть не может, поэтому когда звезды называют суммы в 5-6 тысяч рублей в месяц, они явно что-то недоговаривают.

За звания заслуженных и народных артистов доплаты, как правило, назначают региональные власти. И по две пенсии артисты и шоумэны тоже не получают. Право на двойную пенсию имеют космонавты.

Сколько же составляет пенсия у некоторых наших звезд? Об этом - в фотоподборке "РГ" (использованы данные портала Teleprogramma.pro, агентства "РИА Новости", газеты "Комсомольская правда").

Экономика Пенсии и пособия РГ-Фото

Главное сегодня

Россия и Турция более трех часов обсуждали сложную ситуацию в Идлибе
Трамп объяснил увольнение русскоговорящего эксперта по Украине
ВОЗ сообщила о замедлении темпов распространения коронавируса
Самолет МЧС России с гуманитарной помощью вылетел в Китай
Обвиненного в убийствах в кировском госпитале проверили на полиграфе
Потребительский рынок
Потребительский рынок
Как распознать органическую продукцию
Законодательство
Законодательство
В России предложили ужесточить наказание за шум ночью