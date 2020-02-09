Кинонеделя в цифрах: "Холоп" не сбавляет оборотов

По предварительным данным, кассу кинопроката России за уик-энд 6-9 февраля 2020 года предсказуемо возглавил в 1 880 кинотеатрах криминально-комедийный комикс Кэти Янь "Хищные птицы" - 245 млн руб. за четыре дня показов.

Далее следует комедийный боевик Адиля Эль Арби и Билала Фалла "Плохие парни навсегда" - 69 млн руб. в 1 526 кинотеатрах и 691 млн руб. за 18 дней показов.

На третьей позиции военная драма Сэма Мендеса "1917" - 68 млн руб. в 869 кинотеатрах и 223,5 млн руб. за 11 дней показов.

Четвертое место у комедийной мелодрамы Клима Шипенко с бюджетом 200 млн руб. и маркетингом 120 млн руб. "Холоп" - 53 млн руб в 688 кинотеатрах и 3 млрд 115 млн руб. на седьмой (!) неделе показов. 47 зрителей в среднем на сеансе!

И замыкает пятёрку лидеров отечественного проката за текущий уик-энд костюмно-историческая мелодрама Греты Гервиг "Маленькие женщины" - 47 млн руб. в 871 кинотеатре и 142,5 млн руб. за 11 дней показов.

Фантастическая драма Никиты Аргунова с бюджетом 250 млн руб. и маркетингом 46.5 млн руб. "Кома" собрала за свой второй уик-энд 1 817 кинотеатрах 34 млн руб. и 138.5 млн руб. за 11 дней показов.

Романтическая комедия Дарьи Чаруши с бюджетом 90 млн руб. "Марафон желаний" заработала в этот уик-энд в 937 кинотеатрах 14,5 млн руб. и 230 млн руб. за 18 дней показов.

Фантастико-комедийная мелодрама Марюса Вайсберга с бюджетом 150 млн руб. "(Не)идеальный мужчина" принесла в этот уик-энд прокатчикам 10 млн руб. в 481 кинотеатре и 541 млн руб. за 25 дней показов.