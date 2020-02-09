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09.02.2020 18:41
Рубрика: Экономика

Обратный билет

Китайские авиакомпании увольняют иностранных пилотов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
Китайские авиакомпании начали досрочно расторгать контакты с зарубежными летными экипажами. Попадут под сокращение и российские пилоты.

Они получили уведомления о том, что будут отправлены во временный простой без сохранения заработной платы, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в китайских авиакомпаниях. В частности, компании Hainan Airlines и China Southern Airlines планируют уволить более 100 пилотов из России. Авиаперевозчики сообщили пилотам, что в случае улучшения ситуации могут пригласить их обратно.

Авиакомпаниям могут компенсировать потери от ограничения полетов в Китай

Эксперты говорят, что повлияла ситуация с распространением коронавирусной инфекции. Полетные программы китайских авиакомпаний сокращены, многие страны мира закрывают авиасообщение с Китаем, и потребность в пилотах снизилась, поясняет "РГ" замдиректора Института инженерной экономики и гуманитарных наук МАИ Даниил Квон.

В последние годы в КНР объемы авиаперевозок росли. Но подготовить пилотов для гражданской авиации непросто - обучение сложное и затратное, отмечает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Потому Китай привлекал зарубежные кадры. "Если в России зарплата пилота от 150 тысяч рублей, то за рубежом - от 350-400 тысяч рублей", - поясняет Квон.

Работа уволенным пилотам найдется. Часть из них вернутся, российские авиакомпании от этого только выиграют.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Распространение коронавируса 2019-nCoV

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