Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes

Глава компании Canada Goose Дани Рейсс покинул список миллиардеров из-за коронавируса, пишет Forbes.

Акции компании, производящей пуховики и верхнюю одежду, за последнее время подешевели почти в два раза из-за опасений инвесторов. Последней каплей стал квартальный отчет, который компания опубликовала в минувшую пятницу. В нем отмечались риски из-за распространения коронавируса. В результате, акции Canada Goose обвалились на 4%. Состояние генерального директора Рейсса сократилось до 874 миллионов долларов.

Ранее инвесторы охотно вкладывали деньги в акции Canada Goose, отмечает Forbes. Но затем на рынке появилась обеспокоенность из-за замедления роста бизнеса, сокращения запасов и возможные скандалы, которыми грозят компании защитники живой природы. Они вменяют компании в вину использование натурального меха койотов для капюшонов. В прошлом году акции Canada Goose подешевели на 42%.

Дани Райс владеет почти 20% акций компании. Впервые он вошел в рейтинг миллиардеров Forbes в марте 2019 года. Тогда его состояние оценивалось в 1,3 миллиарда долларов США.