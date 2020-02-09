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09.02.2020 08:10
Рубрика: Спорт

Ковальчук принес победу "Монреалю" над "Торонто" в овертайме

Текст: Максим Домчев
Точный бросок российского форварда "Монреаля" Ильи Ковальчука помог его команде в овертайме переиграть "Торонто". По голам в дополнительное время Ковальчук вышел на третье место в истории НХЛ.

"Монреаль" в матче регулярного чемпионата НХЛ принимал "Торонто". Канадское дерби всегда вызывает повышенный интерес у зрителей, тем более, что хозяева продолжают погоню за местом в плей-офф.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Матч получился упорным, и первый гол зрители увидели лишь в третьем периоде. Джон Таварес вывел гостей вперед, но удержать победный счет "кленовым листьям" не удалось. Бросок Марко Сканделлы позволил "Канадиенс" перевести встречу в овертайм.

В дополнительное время пришло время Ильи Ковальчука. В быстрой контратаке своей команды он заставил трибуны взорваться оглушительной овацией, переиграв голкипера "Торонто" с близкого расстояния.

Этот гол для россиянина стал 17-м в овертаймах в карьере. По этому показателю олимпийский чемпион 2018 года опередил таких звезд НХЛ как Сидни Кросби, Даниэля Седина и Патрика Элиаша. Больше в истории НХЛ отличались только двое - Яромир Ягр, на счету которого 19 шайб, и Александр Овечкин - 23 гола.

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