Лыжник Большунов выиграл масс-старт на этапе КМ в Швеции

Российский лыжник Александр Большунов стал победителем масс-старта свободным стилем на дистанции 15 км на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Большунов показал результат 33 минуты 10,3 секунды. Второе место занял норвежец Шур Рете (+0,8), а тройку лидеров замкнул еще один россиянин Иван Якимушкин (+9,7).

Что касается остальных наших спортсменов, то Андрей Мельгниченко стал четвертым (+10,5), Евгений Белов 16-м (+1.00,3), Артем Мальцев 17-м (+1.04,4), Сергей Устюгов 19-м (+1.07,4), Денис Спицов 21-м (+1.11,1).

Днем ранее Большунов занял третье место в спринте в Фалуне. Он отстал от победителя, норвежца Пола Голберга, на 0,92 секунды. Вторая строчка досталась еще одному норвежцу Эрику Вальнесу (+0,52 секунды).

Этап Кубка мира в Фалуне завершится сегодня женской гонкой с общего старта.