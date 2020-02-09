Удивительные вещи творятся в нашем театральном королевстве. Смотрю интервью одного из руководителей знаменитой театральной премии. Говорит человек: у нас экспериментальные спектакли. Есть постановка, в которой участвует один (!!!) зритель, играют и для пяти человек. Те, что играются на тридцать-сорок зрителей, будем несколько раз повторять...

Марк Анатольевич Захаров, который, как известно, малые формы не любил, сокрушался: эдак мы дойдем до спектакля в лифте... Эта гипербола оказалась весьма близка к жизни.

Поставив в своей жизни немало спектаклей как режиссер и посмотрев их в разы больше как зритель, я, знаете, что вам скажу? Самое сложное в театре - внятно, интересно и со вкусом рассказать историю. То есть сделать то, что нынче считается чуть ли не отстоем. Те, кто этого не умеют, - начинают "выпендриваться", придумывать всякие гэки, демонстрировать свою фантазию.

Вот сижу я в замечательном зале филиала Малого театра и получаю удовольствие. Понимаете, да? Не оцениваю происходящее на сцене, не разгадываю режиссерские ребусы, а просто удовольствие получаю. За чем, собственно, в театр и хожу. Показывают "Слугу двух господ" в постановке итальянского режиссера Стефано де Лука. Аншлаг. Зал хохочет, замирает в напряженные моменты, хлопает, когда на сцене торжествует любовь... Короче говоря, ведет себя так, как должен вести себя зритель на хорошем спектакле.

Спектакли Малого театра, как правило, обходят и критики и раздатели театральных премий. Потому что живем в такое время, когда, чтобы понравиться критикам и раздателям, надо ставить не хорошие, глубокие спектакли, а скандальные. Не живые люди интересны театральной общественности, а всякие придумки.

Самое сложное в театре - внятно, интересно и со вкусом рассказать историю

Труффальдино в спектакле играет молодой актер С. Потапов. Играет блестяще - тонко, умно, невероятно темпераментно. Премий не имеет. С положительными критическими отзывами - тоже напряженка. Зрители встают, когда он выходит на поклоны. Такие дела.

Стефано де Лука создал традиционный вроде бы спектакль, но эта традиционность и стала авангардной. Он каким-то невероятным образом соединил русский психологический театр и итальянскую комедию масок. На этом языке поставил внятную и замечательную историю Карло Гольдони. Режиссер сумел объяснить актерам необычную форму существования, и они в восторге откликнулись.

Не так уж часто увидишь среди нынешних театральных экспериментов, чтобы актерам так нравилось работать в спектакле. О. Абрамова одинаково прекрасна и в мужском костюме, и в женском платье, энергия исходит от нее такая, что взгляд оторвать невозможно. А. Коновалов превращает эпизодическую роль хозяина гостиницы в значительную и смешную, каждый его выход вызывает смех.

Хотя - и это для создателей спектакля принципиально важно - здесь никто специально зрителя не смешит. На сцене просто такие люди, они так живут забавно. Как, например, доктор Ломбарди в исполнении народного артиста России С. Еремеева - очень тонкая и смешная работа. Д. Зеничев играет старика, ни разу не переигрывая, точно и тоже очень смешно. Как и Д. Шевчук, М. Хрусталев, К. Саханенко... Прошу прощения, всех перечислить невозможно.

Рядом с экспериментом сегодня на нашей сцене царствует антрепризная комедия, в которой - не всегда, но, как правило, - актеры ходят с выпученными глазами и изо всех сил смешат зрителя. В спектакле Малого театра этого нет. Кажется, что актерам вообще все равно, как реагирует на них зритель: они просто живут ту жизнь, что сочинил для них Гольдони, организовал де Лука, в замечательно красивом мире (художник Лейла Фтейта). Живут страстно, темпераментно и с удовольствием.

Сегодняшние режиссеры очень любят переносить действие классических пьес в современность, считая, видимо, что Гоголь или Чехов сами по себе недостаточно современны, и их непременно надо поселить в современный интерьер и современные костюмы. Актеры под руководством де Лука играют комедию очень давних времен, не претендуя на внешнюю актуальность. Но мы, зрители XXI века, вдруг начинаем думать о том, что в мире этом есть любовь, верность и ревность; что, помимо политических страстей, есть еще лирические; что люди - это интересные создания, за которыми занятно и полезно наблюдать, а не только пробегать мимо них в вечной суете.

Спектакль "Слуга двух господ" - не премьерный, и, судя по переполненному залу, "сарафанное радио" доносит слух о нем. Но я вот об этом спектакле не слышал, почему-то в нашем театральном мире он негромкий. Наверное, потому, что традиционный. Традиционный классный спектакль. Увы, не это нынче находится в тренде.

Спектакль "Слуга двух господ" в нашем театральном мире негромкий. Наверное, потому, что традиционный. Традиционный классный спектакль

Если бы у меня была возможность и деньги, я бы придумал театральную премию для постановок в непопулярном нынче жанре русского психологического театра. Хотя бы для того, чтобы поддерживать спектакли, которым все-таки порой удается пробиться сквозь заслоны театрального эксперимента и выйти к зрителю.На спектакле "Слуга двух господ" я еще раз убедился в том, что в авангарде сегодняшнего театра шагает традиция, как это ни парадоксально. Театр, который берет зрителя высоким профессионализмом создателей; глубокой, даже в комедии, актерской игрой; красивой, а не просто символичной декорацией... И, главное, в центре которого находятся живые, интересные люди.

Спасибо итальянскому режиссеру и русскому театру за возвращение подлинности.