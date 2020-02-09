Единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене продолжает творить историю в секторе. Она по-настоящему зажгла на "Русской зиме" - традиционном легкоатлетическом турнире, который прошел в манеже ЛФК ЦСКА.

Ласицкене с третьей попытки перелетала через планку на отметке 2,05 м и на один сантиметр превзошла лучший результат сезона в мире, который сама же показала неделю назад на "Битве полов".

Теперь подопечная Геннадия Габриляна, которая, как и другие наши легкоатлеты, пока не имеет допуска на международные турниры, будет готовиться к чемпионату России и надеяться на разрешение непростой ситуации в российской легкой атлетике. Ведь уже сегодня истекает срок предоставления объяснений по "делу Лысенко", установленный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

На "Русской зиме" присутствовал министр спорта России Олег Матыцин, который открывал турнир, но главное - общался со спортсменами. Восстановление их права на участие в международных турнирах и Олимпийских играх он назвал приоритетной задачей.

- Как вы знаете, до 1 марта приостановлена аккредитация Всероссийской федерации легкой атлетики. Президиум ВФЛА ушел в отставку. Мы продемонстрировали готовность выстроить абсолютно новый формат взаимоотношений, - заявил Матыцин, общаясь с журналистами. - Назначены выборы. Мы понимаем, что только команда с новым мышлением может решить задачи, которые поставлены перед нашей легкой атлетикой. Вся подготовка к выборам, вся координация передана рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). В нее уже вошли представители минспорта. Мы пригласили World Athletics к нам присоединиться, чтобы исключить любое возможное недопонимание и обеспечить консолидированный характер работы. Мы готовы принять решительные меры, для того чтобы создать эффективную систему легкой атлетики в РФ и как можно быстрее восстановить право спортсменов участвовать в соревнованиях. А наша окончательный цель - полное восстановление прав ВФЛА как члена мировой легкой атлетики.

Олег Матыцин также отметил, что необходимо снять с чистых спортсменов ответственность за действие официальных лиц.

- Я рад поговорить со спортсменами, почувствовать их чаяния, узнать их мнения, как развиваться легкой атлетике, как нам выстраивать отношения с World Athletics. Повторю, интересы спортсменов это главное. Мы обязательно найдем решение, - отметил министр спорта. - Уверен, что World Athletics также осознает свою ответственность за развитие событий в России, потому что наши чемпионы являются достоянием не только нашей станы, но мирового спорта. Я уже обратился с призывом разделить ответственность официальных лиц и спортсменов. Наши легкоатлеты, которые сейчас выступают в секторе, продемонстрировали свою честность и преданность. А их достижения делают историю всей легкой атлетики.

Мария Ласицкене призналась, что положительные эмоции она получила не только от собственного результата, но и от разговора с Олегом Матыциным. С министром спорта также пообщался еще один наш уникальный и заслуженный спортсмен - чемпион мира в барьерном беге на 110 м Сергей Шубенков.

Сергей, о чем говорили с министром спорта? Какие были пожелания, предложения с вашей стороны?

Сергей Шубенков: Хочется, чтобы спортсменов слышали. Пообщавшись с Олегом Матыциным, понял, что у Олега Васильевича это получается. Конечно, многое будет зависеть от того, кто будет руководить федерацией, кто войдет в президиум. Я состою в комиссии спортсменов, которая в последние годы, честно говоря, существовала только на бумаге. Мы предлагаем внести изменения в устав, утвердить человека, который будет представлять комиссию спортсменов в президиуме, участвовать в работе руководящих органов. Например, для меня чем меньше нужно общаться с федерацией, тем лучше. Наше дело - тренировки: манеж, дорожка, сектор. Если нужно общаться с федерацией, значит, что-то не так работает. Это признак нездоровой ситуации. Так было перед Играми в Рио. Сейчас главное наладить конструктивный диалог с World Athletics. Все зависит от них.

Под вопросом ваше участие во второй Олимпиаде - в Токио-2020. Как на это реагируете?

Сергей Шубенков: Для меня Олимпиада - это топовая ступенька, на которую хочется забраться, но мне не дают. История продолжается. С одной стороны, все хуже, чем в 2016 году, но с другой, у меня нет тревоги за будущее, паники и суетливости, как это было перед Рио. Может, повиляло то, что дети появились. Тут не до паники. Тогда я просто не верил, что может случиться такое, что спортсмена не допустят до Олимпийских игр. Оказалось, может. Но я люблю свое дело. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Это само по себе прекрасно. Не хочу говорить: "Не поборюсь за олимпийскую медаль, ну и ладно". Это не так. Но глобально ничего не могу сделать. Поэтому я тренируюсь и надеюсь на лучшее.

Мария Ласицкене: Оптимизм и надежда - главные слова последних четырех лет. Очень хочется выступить на Олимпийских играх

Почему на "Русской зиме" были только в качестве болельщика?

Сергей Шубенков: Я уже с 2015 года пропускаю зимний сезон. Это связано с тем, что я берегу здоровье, чтобы полностью выкладываться в летнем сезоне. И, как видите, это приносит свои результаты. Меня признали лучшим барьеристом десятилетия. Поэтому мы с тренером следуем принятому решению.

Между тем

20-летний швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на международном турнире в Торуни (Польша). Дюплантис со второй попытки преодолел планку на высоте 6 м 17 см и обновил достижение, с 2014 года принадлежавшее французу Рено Лавиллени (6,16 м).

Дюплантис, который является серебряным призером чемпионата мира 2019 года и чемпионом Европы 2018 года, признался, что о мировом рекорде мечтал с трехлетнего возраста.