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09.02.2020 23:26
Рубрика: Спорт

Разогрелась зимой

Мария Ласицкене показала лучший результат сезона в мире, прыгнув в Москве на 2,05 метра
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8081)
Единственная трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене продолжает творить историю в секторе. Она по-настоящему зажгла на "Русской зиме" - традиционном легкоатлетическом турнире, который прошел в манеже ЛФК ЦСКА.

Ласицкене с третьей попытки перелетала через планку на отметке 2,05 м и на один сантиметр превзошла лучший результат сезона в мире, который сама же показала неделю назад на "Битве полов".

Теперь подопечная Геннадия Габриляна, которая, как и другие наши легкоатлеты, пока не имеет допуска на международные турниры, будет готовиться к чемпионату России и надеяться на разрешение непростой ситуации в российской легкой атлетике. Ведь уже сегодня истекает срок предоставления объяснений по "делу Лысенко", установленный Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics).

Фото: Станислав Красильников / ТАСС
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На "Русской зиме" присутствовал министр спорта России Олег Матыцин, который открывал турнир, но главное - общался со спортсменами. Восстановление их права на участие в международных турнирах и Олимпийских играх он назвал приоритетной задачей.

- Как вы знаете, до 1 марта приостановлена аккредитация Всероссийской федерации легкой атлетики. Президиум ВФЛА ушел в отставку. Мы продемонстрировали готовность выстроить абсолютно новый формат взаимоотношений, - заявил Матыцин, общаясь с журналистами. - Назначены выборы. Мы понимаем, что только команда с новым мышлением может решить задачи, которые поставлены перед нашей легкой атлетикой. Вся подготовка к выборам, вся координация передана рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). В нее уже вошли представители минспорта. Мы пригласили World Athletics к нам присоединиться, чтобы исключить любое возможное недопонимание и обеспечить консолидированный характер работы. Мы готовы принять решительные меры, для того чтобы создать эффективную систему легкой атлетики в РФ и как можно быстрее восстановить право спортсменов участвовать в соревнованиях. А наша окончательный цель - полное восстановление прав ВФЛА как члена мировой легкой атлетики.

Олег Матыцин также отметил, что необходимо снять с чистых спортсменов ответственность за действие официальных лиц.

- Я рад поговорить со спортсменами, почувствовать их чаяния, узнать их мнения, как развиваться легкой атлетике, как нам выстраивать отношения с World Athletics. Повторю, интересы спортсменов это главное. Мы обязательно найдем решение, - отметил министр спорта. - Уверен, что World Athletics также осознает свою ответственность за развитие событий в России, потому что наши чемпионы являются достоянием не только нашей станы, но мирового спорта. Я уже обратился с призывом разделить ответственность официальных лиц и спортсменов. Наши легкоатлеты, которые сейчас выступают в секторе, продемонстрировали свою честность и преданность. А их достижения делают историю всей легкой атлетики.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
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Мария Ласицкене призналась, что положительные эмоции она получила не только от собственного результата, но и от разговора с Олегом Матыциным. С министром спорта также пообщался еще один наш уникальный и заслуженный спортсмен - чемпион мира в барьерном беге на 110 м Сергей Шубенков.

Сергей, о чем говорили с министром спорта? Какие были пожелания, предложения с вашей стороны?

Сергей Шубенков: Хочется, чтобы спортсменов слышали. Пообщавшись с Олегом Матыциным, понял, что у Олега Васильевича это получается. Конечно, многое будет зависеть от того, кто будет руководить федерацией, кто войдет в президиум. Я состою в комиссии спортсменов, которая в последние годы, честно говоря, существовала только на бумаге. Мы предлагаем внести изменения в устав, утвердить человека, который будет представлять комиссию спортсменов в президиуме, участвовать в работе руководящих органов. Например, для меня чем меньше нужно общаться с федерацией, тем лучше. Наше дело - тренировки: манеж, дорожка, сектор. Если нужно общаться с федерацией, значит, что-то не так работает. Это признак нездоровой ситуации. Так было перед Играми в Рио. Сейчас главное наладить конструктивный диалог с World Athletics. Все зависит от них.

Под вопросом ваше участие во второй Олимпиаде - в Токио-2020. Как на это реагируете?

Сергей Шубенков: Для меня Олимпиада - это топовая ступенька, на которую хочется забраться, но мне не дают. История продолжается. С одной стороны, все хуже, чем в 2016 году, но с другой, у меня нет тревоги за будущее, паники и суетливости, как это было перед Рио. Может, повиляло то, что дети появились. Тут не до паники. Тогда я просто не верил, что может случиться такое, что спортсмена не допустят до Олимпийских игр. Оказалось, может. Но я люблю свое дело. Я занимаюсь тем, что мне нравится. Это само по себе прекрасно. Не хочу говорить: "Не поборюсь за олимпийскую медаль, ну и ладно". Это не так. Но глобально ничего не могу сделать. Поэтому я тренируюсь и надеюсь на лучшее.

Мария Ласицкене: Оптимизм и надежда - главные слова последних четырех лет. Очень хочется выступить на Олимпийских играх

Почему на "Русской зиме" были только в качестве болельщика?

Сергей Шубенков: Я уже с 2015 года пропускаю зимний сезон. Это связано с тем, что я берегу здоровье, чтобы полностью выкладываться в летнем сезоне. И, как видите, это приносит свои результаты. Меня признали лучшим барьеристом десятилетия. Поэтому мы с тренером следуем принятому решению.

Между тем

20-летний швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении на международном турнире в Торуни (Польша). Дюплантис со второй попытки преодолел планку на высоте 6 м 17 см и обновил достижение, с 2014 года принадлежавшее французу Рено Лавиллени (6,16 м).

Дюплантис, который является серебряным призером чемпионата мира 2019 года и чемпионом Европы 2018 года, признался, что о мировом рекорде мечтал с трехлетнего возраста.

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