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09.02.2020 12:01
Рубрика: В мире

МИД РФ сообщил о трудностях в переговорах о перемирии между США и талибами

Текст: Игорь Дунаевский

США и представители движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка - "РГ") пока не достигли договоренности о прекращении огня, которая должна предварить подписание мирного соглашения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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Он сообщил, что Москва пока не знает сроков подписания соглашения, но "рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время". В тоже время, "по поступающим сведениям, между сторонами по-прежнему сохраняются определенные разногласия", в частности, по параметрам режима прекращения огня.

Кабулов, которого цитирует РИА Новости, подчеркнул, что "соглашение между США и движением талибов должно стать юридическим основанием для вывода всего контингента американских войск из Афганистана и начала инклюзивных межафганских переговоров о мире".

По его словам, не планируется создавать международный механизм для мониторинга соблюдения возможного документа, хотя не исключается приглашение представителей России и других стран на церемонию подписания в качестве свидетелей. Но для этого в Москве хотели бы "заблаговременно ознакомиться с текстом соглашения, которое будет подписываться", который стороны пока не предоставили.

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Напомним, США и представители "Талибан" талибы вели переговоры о мире в 2019 году, но осенью они были приостановлены Вашингтоном из-за серии терактов в Афганистане, в результате которых погибли американские военные. Тем не менее, в начале 2020 года появились слухи о возобновлении переговорного процесса.

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