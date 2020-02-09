МИД РФ сообщил о трудностях в переговорах о перемирии между США и талибами

США и представители движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая группировка - "РГ") пока не достигли договоренности о прекращении огня, которая должна предварить подписание мирного соглашения. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он сообщил, что Москва пока не знает сроков подписания соглашения, но "рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время". В тоже время, "по поступающим сведениям, между сторонами по-прежнему сохраняются определенные разногласия", в частности, по параметрам режима прекращения огня.

Кабулов, которого цитирует РИА Новости, подчеркнул, что "соглашение между США и движением талибов должно стать юридическим основанием для вывода всего контингента американских войск из Афганистана и начала инклюзивных межафганских переговоров о мире".

По его словам, не планируется создавать международный механизм для мониторинга соблюдения возможного документа, хотя не исключается приглашение представителей России и других стран на церемонию подписания в качестве свидетелей. Но для этого в Москве хотели бы "заблаговременно ознакомиться с текстом соглашения, которое будет подписываться", который стороны пока не предоставили.

Напомним, США и представители "Талибан" талибы вели переговоры о мире в 2019 году, но осенью они были приостановлены Вашингтоном из-за серии терактов в Афганистане, в результате которых погибли американские военные. Тем не менее, в начале 2020 года появились слухи о возобновлении переговорного процесса.