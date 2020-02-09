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09.02.2020 11:17
Рубрика: В мире

МИД Украины расстроился из-за нового санкционного механизма Совета Европы

Текст: Игорь Дунаевский
Фото: Петренко Степан/ ТАСС Фото: Петренко Степан/ ТАСС
Фото: Петренко Степан/ ТАСС

Министерство иностранных дел Украины расстроилось из-за нового механизма Комитета Министров Совета Европы (КМСЕ), который не позволит в будущем урезать права национальных делегаций, как это было сделано с Россией в 2014 году. В Киеве, комментируя новый документ, заявили, что "разочарованы принятым решением КМСЕ о введении так называемой комплементарной процедуры реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации, которая сводит на нет возможность наказания за суровые нарушения".

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Новый трехсторонний механизм реагирования на нарушения устава организации был принят КМСЕ 5 февраля. Он означает, что более не сможет повториться ситуация, аналогичная 2014 году, когда из-за событий на Украине были урезаны права российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Теперь все страны должны быть представлены в равных правах в КМСЕ и ПАСЕ до тех пор, пока они не прекратят или не приостановят участие в организации. Именно такую точку зрения отстаивала Москва в процессе возвращения российской делегации в ПАСЕ в 2019 году.

По понятным причинам Киев выступал против этих нововведений, как и против возвращения делегации России в ПАСЕ. В МИД Украины считают, что это якобы "усугубляет мировоззренческий кризис в рамках СЕ".

В мире экс-СССР Украина Международные организации Совет Европы Санкции и антисанкции

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