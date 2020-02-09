Минобороны Черногории обвинило Сербию в дестабилизации ситуации в стране

Черногория "является свидетелями беспрецедентных и очень интенсивных атак" со стороны Сербии, поддерживаемых "радикальными элементами на политической и религиозной арене в стране". В этой связи Подгорица запросила "экспертную поддержку у партнеров по НАТО, надеясь, таким образом, эффективней выявлять внешние и внутренние угрозы, оказывать им достойное противодействие". Такие заявления сделал в воскресенье министр обороны Черногории Предраг Бошкович

"В настоящее время отношения между Черногорией и Сербией находятся на уровне, который не соответствует тому, который должен быть у соседних стран, и это из-за неуместных заявлений из Белграда высших должностных лиц, - указал министр в интервью черногорскому изданию "Победа". - С нашими партнерами по НАТО мы постоянно обсуждаем все проблемы, с которыми сталкивается Черногория. Общественность своевременно оповещалась о том, что в конце ноября 2019 года в Черногории находилась группа НАТО по реагированию на гибридные угрозы. Команда прибыла в Черногорию по нашей просьбе с учетом событий, предшествовавших парламентским выборам 2016 года, а также наших ожиданий аналогичной расширенной гибридной акции в предстоящие месяцы".

Бошкович заявил, что Подгорица получила от экспертов НАТО, знакомых с событиями в Черногории и ведущейся против нашей страны интенсивной кампанией дезинформации, очень полезные рекомендации, которые помогут нам укрепить институциональный потенциал для борьбы с гибридными угрозами, в том числе, и при разработке необходимой правовой базы в этой области. "Эксперты НАТО положительно оценили активный подход правительства Черногории к этому вопросу и подчеркнули, что Черногория как полноправный и равноправный член военно-политического блока может в любое время рассчитывать на поддержку государств-членов НАТО в соответствии с основополагающим принципом солидарности, на который опирается альянс", - сообщил политик, добавив, что правительство не станет терпеть эскалацию напряженности в Черногории.

Напомним, что в Черногории в эти дни заметно накалилась обстановка. В стране прошли самые массовые за всю историю существования этого балканского государства акции протеста в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ) с требованиями отмены дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В ответ власти начали проводить силовые акции в отношении оппонентов, арестовывать журналистов и лидеров сопротивления. При этом все это, по словам оппозиции, делается под четким руководством экспертов Североатлантического альянса.

Оценки экспертов

Обозреватель "Балканиста" Игорь Дамьянович считает, что единственный способ для президента Черногории Мило Джукановича остаться у власти - это скомпрометировать крестные ходы. "Так, события вполне могут развиваться по сценарию, обкатанному еще в 2008 году, на митинге против признания независимости Косово, и в 2015-м, на протестах оппозиционной коалиции "Демократической фронт", - говорит он. - В толпе могут появиться провокаторы, которые "вдруг" нападут на правоохранителей или пойдут громить госучреждения и частные дома. Такие инциденты, в свою очередь, дали бы полиции формальный повод для силового разгона митингов (с привлечением армии и введением чрезвычайного положения в стране)".

Аналогичной точки зрения придерживается и сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и профессор МГИМО Стеван Гайич, подчеркивающий, что у Мило Джукановича не останется другого выхода, кроме как пойти на обострение конфронтации. "Он понимает, что, если Подгорица отменит закон, как того требует митрополия Черногорско-Приморская, это станет концом его власти, - заявил в интервью EADaily эксперт. - При этом он не побрезгует помощью внешних сил. Пробный шар уже был запущен, когда в черногорских СМИ появилась информация о том, что черногорские органы безопасности призвали на помощь террористов из так называемого спецотряда полиции сепаратистского Косово "РОСУ". Новость потом была опровергнута".

Боснийский же эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич обращает внимание на тот факт, что направление "специальных команд" НАТО в Черногорию представляет собой еще одно доказательство того, что альянс намерен произвести "украинизацию Черногории". "То, что НАТО никогда не удавалось сделать с русским народом, - это сейчас альянс хочет сделать с сербским в Черногории, - цитирует слова аналитика портал Vesti-Online. - Определенная служба НАТО координирует соответствующие шаги полиции и прокуратуры в Черногории. Именно она стоит за последними арестами журналистов, принуждая к цензуре и создавая атмосферу страха в СМИ, а все это делается в рамках вымышленной "гибридной войны" с Россией и выдуманного противодействия "великосербской агрессии".

Между тем, по словам Патриарха Сербского Иринея, "святыни Черногории может защитить только Бог, потому что за спиной у руководителей Черногории есть великая адская сила, а черногорские власти выполняют лишь свою работу по разрушению и разделению сербов".