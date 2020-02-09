Минобороны Черногории обвинило Сербию в дестабилизации ситуации в стране

"В настоящее время отношения между Черногорией и Сербией находятся на уровне, который не соответствует тому, который должен быть у соседних стран, и это из-за неуместных заявлений из Белграда высших должностных лиц, - указал министр в интервью черногорскому изданию "Победа". - С нашими партнерами по НАТО мы постоянно обсуждаем все проблемы, с которыми сталкивается Черногория. Общественность своевременно оповещалась о том, что в конце ноября 2019 года в Черногории находилась группа НАТО по реагированию на гибридные угрозы. Команда прибыла в Черногорию по нашей просьбе с учетом событий, предшествовавших парламентским выборам 2016 года, а также наших ожиданий аналогичной расширенной гибридной акции в предстоящие месяцы".
Бошкович заявил, что Подгорица получила от экспертов НАТО, знакомых с событиями в Черногории и ведущейся против нашей страны интенсивной кампанией дезинформации, очень полезные рекомендации, которые помогут нам укрепить институциональный потенциал для борьбы с гибридными угрозами, в том числе, и при разработке необходимой правовой базы в этой области. "Эксперты НАТО положительно оценили активный подход правительства Черногории к этому вопросу и подчеркнули, что Черногория как полноправный и равноправный член военно-политического блока может в любое время рассчитывать на поддержку государств-членов НАТО в соответствии с основополагающим принципом солидарности, на который опирается альянс", - сообщил политик, добавив, что правительство не станет терпеть эскалацию напряженности в Черногории.
Напомним, что в Черногории в эти дни заметно накалилась обстановка. В стране прошли самые массовые за всю историю существования этого балканского государства акции протеста в поддержку Сербской Православной Церкви (СПЦ) с требованиями отмены дискриминационного закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В ответ власти начали проводить силовые акции в отношении оппонентов, арестовывать журналистов и лидеров сопротивления. При этом все это, по словам оппозиции, делается под четким руководством экспертов Североатлантического альянса.
Обозреватель "Балканиста" Игорь Дамьянович считает, что единственный способ для президента Черногории Мило Джукановича остаться у власти - это скомпрометировать крестные ходы. "Так, события вполне могут развиваться по сценарию, обкатанному еще в 2008 году, на митинге против признания независимости Косово, и в 2015-м, на протестах оппозиционной коалиции "Демократической фронт", - говорит он. - В толпе могут появиться провокаторы, которые "вдруг" нападут на правоохранителей или пойдут громить госучреждения и частные дома. Такие инциденты, в свою очередь, дали бы полиции формальный повод для силового разгона митингов (с привлечением армии и введением чрезвычайного положения в стране)".
Аналогичной точки зрения придерживается и сербский политолог, сотрудник Института европейских исследований (Белград) и профессор МГИМО Стеван Гайич, подчеркивающий, что у Мило Джукановича не останется другого выхода, кроме как пойти на обострение конфронтации. "Он понимает, что, если Подгорица отменит закон, как того требует митрополия Черногорско-Приморская, это станет концом его власти, - заявил в интервью EADaily эксперт. - При этом он не побрезгует помощью внешних сил. Пробный шар уже был запущен, когда в черногорских СМИ появилась информация о том, что черногорские органы безопасности призвали на помощь террористов из так называемого спецотряда полиции сепаратистского Косово "РОСУ". Новость потом была опровергнута".
Боснийский же эксперт в области безопасности Джевад Галияшевич обращает внимание на тот факт, что направление "специальных команд" НАТО в Черногорию представляет собой еще одно доказательство того, что альянс намерен произвести "украинизацию Черногории". "То, что НАТО никогда не удавалось сделать с русским народом, - это сейчас альянс хочет сделать с сербским в Черногории, - цитирует слова аналитика портал Vesti-Online. - Определенная служба НАТО координирует соответствующие шаги полиции и прокуратуры в Черногории. Именно она стоит за последними арестами журналистов, принуждая к цензуре и создавая атмосферу страха в СМИ, а все это делается в рамках вымышленной "гибридной войны" с Россией и выдуманного противодействия "великосербской агрессии".
Между тем, по словам Патриарха Сербского Иринея, "святыни Черногории может защитить только Бог, потому что за спиной у руководителей Черногории есть великая адская сила, а черногорские власти выполняют лишь свою работу по разрушению и разделению сербов".