"Монако" с Головиным одержал волевую победу над "Амьеном"

В матче 24-го тура чемпионата Франции находящийся на предпоследнем месте "Амьен" принимал "Монако". Хозяева подошли к этому матчу с серией из 11 матчей без побед. "Монако" занимал 10-ю позицию и в случае успеха команда, за которую выступает российский полузащитник Александр Головин, могла немного подняться в турнирной таблице.

Начало встречи сложилось для хозяев удачно. Уже на 9-й минуте забил Серу Гирасси. В остальное время "Амьен" старался сделать все, чтобы удержать победный счет и одержать первую со 2 ноября прошлого года победу.

Но гости стараниями Виссама Бен Йеддера на 85-й минуте встречи счет сравняли, а в компенсированное время Ислам Слимани принес победу монегаскам.

Российский полузащитник Александр Головин отыграл весь матч и отметился желтой карточкой. "Монако" после этой победы набрал 35 очков и поднялся на 5-е место в турнирной таблице.