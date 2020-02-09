На школьных аттестатах появится QR-код

На оборотной стороне титула (слева внизу) предусмотрена возможность для нанесения двумерного матричного штрихового кода, - говорится в пояснительной записке к документу. - Предполагается, что он будет содержать сетевой адрес (то есть гиперссылку. - Прим. ред.) для прямого доступа к данным информационной системы "Федеральный реестр сведений о документах об образовании".

Что еще покажет QR-код, если на него навести смартфон? Фамилию, имя, отчество, год рождения выпускника. Ну и, конечно, сведения об учебном заведении, которое выдало ему документ.

Кстати, в этом же проекте ведомственного приказа предлагается к обсуждению новый макет школьного аттестата. Поле для QR-кода, надо сказать, в нем отведено совсем небольшое - 20x20 мм.

А на лицевой стороне титульного листа предлагается печатать новую надпись "модификация 2020 года". Она позволит идентифицировать изменения, вносимые в образцы аттестатов, - поясняют эксперты.

Общественное обсуждение QR-кодов на аттестатах продлится до 13 февраля. Если этот проект ведомственного приказа будет утвержден, школьные аттестаты начнут выдавать по новым образцам уже совсем скоро - в 2021 году.

Комментарий

Борис Илюхин, директор Центра систем оценки и управления качеством образования ФИРО РАНХиГС:

- QR-код на школьном аттестате поможет упростить и ускорить его проверку на подлинность. В России уже в течение нескольких лет формируется единая база документов об образовании. Ведет эту огромную работу Рособрнадзор. Сначала в федеральный реестр вносилась информация о вузовских дипломах. Потом начали постепенно собирать в электронном виде информацию о школьных аттестатах. Сейчас, насколько я знаю, в базе уже содержатся сведения практически обо всех аттестатах, выданных после 2000 года.

Вузовские специалисты могут уже сейчас зайти по закрытому доступу к этой базе и посмотреть, подлинный аттестат или нет. Но теперь вместо ручного ввода и ручного поиска в огромном море информации можно будет просто навести смартфон на QR-код. Код сразу "раскроет все карты": подлинный документ принес выпускник или нет. Это облегчит работу во время приемной кампании не только в вузах, но и в колледжах и техникумах. Ведь в среднем профобразовании именно школьный аттестат играет решающую роль при зачислении на бюджетные места.

Что еще важно? В 2021 году намечен публичный запуск сервиса "Цифровые документы об образовании онлайн". А это значит, что к тому времени база данных будет достаточно наполнена документами и станет доступна всем: не только вузам, но и самим выпускникам. Причем в этом базе будут не только аттестаты и дипломы, но и документы о дополнительном образовании, о повышении квалификации. Например, сертификаты о том, что человек закончил автошколу.