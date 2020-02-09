Наблюдатели из России назвали выборы в Азербайджане "честными и открытыми"

Состоявшиеся в Азербайджане парламентские выборы были честными и открытыми. Такой вывод озвучил в эфире телеканала "Россия-24" депутат Госдумы РФ Леонид Калашников, который возглавлял делегацию наблюдателей от нижней палаты российского парламента.

"Выборы состоялись. Они действительно были открытыми, честными, свободными, демократичными", - сказал Калашников, возглавляющий комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. По его словам, он побывал примерно на десяти участках, где "почти не было вообще никаких нарушений".

Российский сенатор Сергей Леонов, также выполнявший роль наблюдателя, в комментарии для РИА Новости сообщил, что "все было организованно, штатно, использованы методы, препятствующие возможной фальсификации итогов голосования". Он рассказал о технологиях, которые применялись для защиты от повторного голосования. В частности, тем, кто уже отдал свой голос, на большой палец левой руки наносился специальный спрей, который затем можно обнаружить при освещении особой лампой.

Напомним, участки для голосования на внеочередных выборах в парламент Азербайджана закрылись в 19:00 по местному времени (18:00 мск).

По предварительным данным экзитполлов AJf & Associates Inc., правящая партия "Ени Азербайджан" во главе с президентом Ильхамом Алиевым может получить большинство мандатов в 125-местном парламенте. Ее представители лидируют в 69 округах. В еще 41 округе лидируют беспартийные кандидаты.