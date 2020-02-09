Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

В России не зарегистрировали новых случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, сообщил Роспотребнадзор.

"В результате проводимого мониторинга на территории Российской Федерации выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди прибывших граждан КНР, новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, у обоих инфицированных заболевание протекает в легкой форме, их состояние удовлетворительное. Пациенты находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров. Также госпитализированы близко контактировавшие с ними лица, а остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением.

Сейчас все авиарейсы из Китая прибывают в аэропорт "Шереметьево". С1 по 7 февраля прибыло 58 воздушных судов с 14,4 тысячи пассажиров на борту. "За этот период признаки инфекционного заболевания были обнаружены у 11 человек, из них восемь были отправлены в Домодедовскую центральную городскую больницу. Среди госпитализированных оказалось трое граждан Китая", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Эпидемия коронавирусной инфекции началась в Китае в декабре прошлого года. На данный момент зарегистрировано 34,546 тысячи заразившихся. Заболевание закончилось смертью пациентов в 722 случаях.