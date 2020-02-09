Победившая рак вокалистка "Тату" Юля Волкова перенесла новую операцию

Российская певица и актриса Юлия Волкова перенесла новую операцию. О чем сама мимоходом сообщила в Instagram.

Напомним. Экс-солистка проекта "Тату" несколько лет назад одержала победу в борьбе с онкологическим заболеванием, но во время удаления опухоли врачи повредили ей голосовой нерв. "Когда я очнулась после наркоза, то должна была заговорить, но у меня просто не было голоса, я лишь шептала", - делилась переживаниями артистка.

И чтобы полноценно продолжить карьеру, Юлии понадобилась вторая операция - в американской клинике. Которая, по словам Волковой, прошла удачно.

Юлия Волкова родилась в 1985 году в Москве в семье бизнесмена и стилиста. Училась в музыкальной школе, с девяти лет выступала в составе детского ансамбля "Непоседы", куда вскоре была зачислена и вторая половинка будущих "Тату" - Лена Катина.

На экранах дебютировала в "Ералаше" - сюжеты "Выручи меня" и "Манекен". Снялась в фильмах "Ты и я" - по книге Алексей Митрофанова, хорроре "Zомби каникулы 3D", сыграла купидона в "Близко, но далеко".