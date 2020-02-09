Новости

Минск позитивно оценивает белорусско-российское торговое сотрудничество 16:36
Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии 16:24
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии 16:11
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми 16:10
Сергей Левкин: Москва упростит административные процедуры в строительстве 16:05
Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек 15:55
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны 15:38
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео 15:29
Один человек погиб, еще 10 пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе 15:27
Александр Горностаев: Около 25 тысяч человек прокладывают Московское метро 15:13
В Петербурге умер автор музыки к "Республике ШКИД" Сергей Слонимский 15:11
Сергей Черемин: Иностранным послам покажут кластеры, строящиеся в Новой Москве 15:02
Два человека получили травмы при жесткой посадке самолета в Коми 14:59
В Сочи при пожаре в частном доме погибла женщина 14:46
Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено 14:22
В Кузбассе произошло лобовое столкновение автобуса и грузовика 14:11
Следователи начали проверку жесткой посадки самолета в Коми 14:09
Названа причина жесткой посадки самолета на севере Коми 14:03
Лучше "Абрамса": Названы преимущества нового танка Т-90М "Прорыв-3" 14:00
Умер актер из "Стартрека" Кевин Конуэй 13:59
Под Владимиром полицейский устроил драку у кафе 13:57
Победившая рак вокалистка "Тату" Юля Волкова перенесла новую операцию 13:55
Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП в центре Астрахани 13:52
Джонни Депп предоставил 87 видеодоказательств того, что жена его била 13:50
Пассажирский Boeing совершил жесткую посадку в Коми 13:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 16:24
Рубрика: В мире

Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии

Текст: Юрий Сизов

Пока даже экспертное сообщество в странах Балтии не делает секрета из того, что вооруженные силы Латвии остаются "слабым звеном региона", аналитики указывают на политический диагноз этой хронической патологии. Ведь патриотическая пропаганда на берегах Даугавы уже не первый год базируется исключительно на прославлении латышского легиона Waffen-SS, а положительный образ раздавленного Красной армией коллаборациониста, присягнувшего Гитлеру, пытаются использовать для привлечения в армию современной молодежи.

Фото: Getty Images
Архивы проливают свет на роль Варшавы в развязывании Второй мировой войны

Об этом напоминает, в частности, в своем комментарии, который поступил 9 февраля в распоряжение "РГ", евродепутат от этой прибалтийской республики Татьяна Жданок. Сопредседатели правления Русского Союза Латвии Мирослав Митрофанов и ветеран парламентаризма совместно подготовили открытое письмо в адрес сейма, правительства и Рижской думы о запрете прославления нацизма в стране. Оно подписано 38 депутатами Европарламента (ЕП) из 16 европейских государств и пяти политических групп.

Свою подпись под обращением, уточняет Жданок, поставили ее коллеги от Бельгии, Болгарии, Венгрии и ФРГ, Греции, Ирландии, Испании и Италии, Кипра, Польши и Португалии, Словакии, Франции, Чехии и Эстонии. Правда, добавляет она, к сожалению, кроме нее, ни один из восьми латвийских депутатов, включая бывшего мэра Риги Нила Ушакова, не поддержал письмо с осуждением чествования легионеров Waffen-SS и проведения очередного коричневого марша. И это при том, что документ опирается на резолюцию, принятую подавляющим большинством депутатов прежнего состава Европарламента еще в октябре 2018 года "О росте насильственных действий неонацистов в Европе".

В прошлом году, напоминает политик, латвийский истеблишмент не только проигнорировал высказанный в брюссельской резолюции призыв ко всем странам союза об "общей культуре памяти, осуждающей совершенные в прошлом преступления фашистов", но и в который раз проявил лояльность в отношении мартовского глумления в Риге над миллионами жертв фашизма.

В этой связи она задает ряд вопросов руководству Латвии, в том числе, какие меры будут предприняты в этом году для предотвращения проведения 16 марта дня памяти легионеров, упомянутого в брюссельской резолюции ЕП, как недопустимого.

Фото: Халдей Евгений/ТАСС
В Госдуме предложили ужесточить наказание за ложь про роль СССР в войне

Хотя, ответ предугадать не слишком сложно. Ведь еще полгода назад министр обороны Латвии Артис Пабрикс, в недавнем прошлом сам европейский парламентарий, выступил с прославлением легионеров и даже призвал латышей ими гордиться. В таких шествиях, напоминает Жданок, маршрут которых неизменно пролегает к символу независимости памятнику Свободы, в различные годы принимали участие министры, политическая элита и депутаты сейма.

Сегодня, когда еще памятны недавние торжества в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим, из Брюсселя прозвучал очередной призыв к руководству Латвии и Риги не допустить 16 марта шествий и манифестаций, нацеленных на чествование и прославление легионеров и забвения памяти почти 80 тысяч жертв холокоста на территории республики.

Жданок в комментарии отмечает, что аналогичные национальные соединения СС в годы Второй мировой войны были созданы во многих странах Европы, но ни в одной из стран ЕС не считают возможным публичное прославление бойцов этих подразделений, которые были признаны преступными приговором Нюрнбергского трибунала.

Ведь в только в операции "Зимнее волшебство", напоминает она, в феврале-апреле 1943 года на территории Беларуси и Псковской области участвовали каратели семи латышских полицейских батальонов. "Все русские деревни на границе с Латвией следует полностью сжечь", - указывалось в приказе немецкого командования. Палачами были зверски убиты до 12 тысяч мирных жителей, угнано на принудительные работы 7,5 тысячи человек, сожжено 439 населенных пунктов. В результате этой расправы в Саласпилсский лагерь смерти под Ригой были привезены эшелоны с женщинами и детьми из белорусских деревень.

Фото: Журнал "Родина"
225 дней в обороне: как проходила высадка десанта под Новороссийском

В качестве конкретного примера Татьяна Аркадьевна упоминает имя Волдемара Вейса, который командовал подразделениями, принимавшими участие в уничтожении евреев и мирного населения. Но, увы, латвийское общество, констатирует автор обращения, до сих пор не имеет исчерпывающей информации о послужном списке тех, кто присягал на верность Третьему рейху в составе латышского легиона Waffen-SS.

Евродепутат полагает, что ее страна могла бы последовать примеру Финляндии, где под руководством историка Ларса Вестерлунда недавно был опубликован 250-страничный отчет "Финские добровольцы СС и военные преступления в отношении евреев, гражданских лиц и военнопленных на территории Украины и Кавказа в 1941-1943 гг.". Кстати, финансовую поддержку проект получил по решению президента Саули Ниинисте, который откликнулся на призыв Эфраима Зуроффа, директора иерусалимского офиса центра Симона Визенталя, ведущей международной организации по исследованию холокоста.

В мире Европа Латвия Общество История Вторая мировая война

Главное сегодня

Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны
В Азербайджане начались досрочные парламентские выборы
В Анкаре прошли переговоры по Идлибу с участием России и Турции
Как американская блокада повлияла на производство рома на Кубе
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам