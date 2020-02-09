Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии

Пока даже экспертное сообщество в странах Балтии не делает секрета из того, что вооруженные силы Латвии остаются "слабым звеном региона", аналитики указывают на политический диагноз этой хронической патологии. Ведь патриотическая пропаганда на берегах Даугавы уже не первый год базируется исключительно на прославлении латышского легиона Waffen-SS, а положительный образ раздавленного Красной армией коллаборациониста, присягнувшего Гитлеру, пытаются использовать для привлечения в армию современной молодежи.

Об этом напоминает, в частности, в своем комментарии, который поступил 9 февраля в распоряжение "РГ", евродепутат от этой прибалтийской республики Татьяна Жданок. Сопредседатели правления Русского Союза Латвии Мирослав Митрофанов и ветеран парламентаризма совместно подготовили открытое письмо в адрес сейма, правительства и Рижской думы о запрете прославления нацизма в стране. Оно подписано 38 депутатами Европарламента (ЕП) из 16 европейских государств и пяти политических групп.

Свою подпись под обращением, уточняет Жданок, поставили ее коллеги от Бельгии, Болгарии, Венгрии и ФРГ, Греции, Ирландии, Испании и Италии, Кипра, Польши и Португалии, Словакии, Франции, Чехии и Эстонии. Правда, добавляет она, к сожалению, кроме нее, ни один из восьми латвийских депутатов, включая бывшего мэра Риги Нила Ушакова, не поддержал письмо с осуждением чествования легионеров Waffen-SS и проведения очередного коричневого марша. И это при том, что документ опирается на резолюцию, принятую подавляющим большинством депутатов прежнего состава Европарламента еще в октябре 2018 года "О росте насильственных действий неонацистов в Европе".

В прошлом году, напоминает политик, латвийский истеблишмент не только проигнорировал высказанный в брюссельской резолюции призыв ко всем странам союза об "общей культуре памяти, осуждающей совершенные в прошлом преступления фашистов", но и в который раз проявил лояльность в отношении мартовского глумления в Риге над миллионами жертв фашизма.

В этой связи она задает ряд вопросов руководству Латвии, в том числе, какие меры будут предприняты в этом году для предотвращения проведения 16 марта дня памяти легионеров, упомянутого в брюссельской резолюции ЕП, как недопустимого.

Хотя, ответ предугадать не слишком сложно. Ведь еще полгода назад министр обороны Латвии Артис Пабрикс, в недавнем прошлом сам европейский парламентарий, выступил с прославлением легионеров и даже призвал латышей ими гордиться. В таких шествиях, напоминает Жданок, маршрут которых неизменно пролегает к символу независимости памятнику Свободы, в различные годы принимали участие министры, политическая элита и депутаты сейма.

Сегодня, когда еще памятны недавние торжества в честь 75-летия освобождения концентрационного лагеря Освенцим, из Брюсселя прозвучал очередной призыв к руководству Латвии и Риги не допустить 16 марта шествий и манифестаций, нацеленных на чествование и прославление легионеров и забвения памяти почти 80 тысяч жертв холокоста на территории республики.

Жданок в комментарии отмечает, что аналогичные национальные соединения СС в годы Второй мировой войны были созданы во многих странах Европы, но ни в одной из стран ЕС не считают возможным публичное прославление бойцов этих подразделений, которые были признаны преступными приговором Нюрнбергского трибунала.

Ведь в только в операции "Зимнее волшебство", напоминает она, в феврале-апреле 1943 года на территории Беларуси и Псковской области участвовали каратели семи латышских полицейских батальонов. "Все русские деревни на границе с Латвией следует полностью сжечь", - указывалось в приказе немецкого командования. Палачами были зверски убиты до 12 тысяч мирных жителей, угнано на принудительные работы 7,5 тысячи человек, сожжено 439 населенных пунктов. В результате этой расправы в Саласпилсский лагерь смерти под Ригой были привезены эшелоны с женщинами и детьми из белорусских деревень.

В качестве конкретного примера Татьяна Аркадьевна упоминает имя Волдемара Вейса, который командовал подразделениями, принимавшими участие в уничтожении евреев и мирного населения. Но, увы, латвийское общество, констатирует автор обращения, до сих пор не имеет исчерпывающей информации о послужном списке тех, кто присягал на верность Третьему рейху в составе латышского легиона Waffen-SS.

Евродепутат полагает, что ее страна могла бы последовать примеру Финляндии, где под руководством историка Ларса Вестерлунда недавно был опубликован 250-страничный отчет "Финские добровольцы СС и военные преступления в отношении евреев, гражданских лиц и военнопленных на территории Украины и Кавказа в 1941-1943 гг.". Кстати, финансовую поддержку проект получил по решению президента Саули Ниинисте, который откликнулся на призыв Эфраима Зуроффа, директора иерусалимского офиса центра Симона Визенталя, ведущей международной организации по исследованию холокоста.