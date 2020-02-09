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09.02.2020 13:08
Рубрика: В мире

Полиция РК пообещала наказывать "шутников", спекулирующих на коронавирусе

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)

Власти Южной Кореи неоднократно предупреждали, что будут активно бороться с распространением фальшивых слухов и информации о коронавирусе. Были озвучены предупреждения и в адрес тех, кто просто пытается использовать эту тему для "раскрутки" в соцсетях. На днях полиция Кореи запросила ордер на арест молодого блогера, который решил "прославиться", спровоцировав панику по поводу коронавируса.

Фото: AP Photo/Vincent Yu)
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Растущее число реальных случаев заражения, а также несознательность со стороны части самих корейцев заставила власти страны перейти к активным действия. Полиция южнокорейского города Пусан запросила у суда ордер на арест местного блогера из-за его скандального видео. Молодой человек, чье имя не называется, а возраст определен как "двадцать с чем-то лет", появился в метро Пусана и стал демонстративно кашлять, хотя сам был полностью здоров. Людям, которые стали на него с подозрением смотреть, он заявил, что прибыл из китайского Уханя, где произошла вспышка нового вида коронавируса, и он сам заражен. После этого блогер снимал на видео реакцию прохожих и выложил затем ролик в интернет.

Данное видео набрало много просмотров, но при этом на автора обрушился град критики. Дело дошло до полиции, которая вызвала его на допрос, а по итогам беседы запросило ордер на арест блогера. По словам полицейских, мотивом для съемки скандального видео стало желание молодого человека "стать знаменитым". Стражи порядка отмечают, что они намерены преподать урок и показать, что не будут церемониться с распространителями фальшивой информации, а также теми, кто спекулирует на теме коронавируса в личных целях. Ожидается, что дело будет в итоге передано в суд.

Напомним, что пару недель назад в южнокорейском городе Тэгу произошел в чем-то схожий инцидент. Четыре молодых человека сняли постановочное видео, где один убегал, прыгая по лестницам эскалатора, а за ним гнались двое его приятелей, которые были одеты в респираторы и костюмы медицинской защиты. Они при этом кричали, что убегающий инфицирован и его надо поймать. Четвертый участник был оператором, который все это снимал. Действие развернулось в районе крупного торгового центра города, в середине дня, когда было достаточно много прохожих.

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Потом видео было выложено в интернет, но общественность не оценила "шутки", закидав критическими комментариями. В итоге сами создатели видео удалили ролик и публично извинились, сказав, что лишь хотели "повысить степень осведомленности о важности защиты от коронавируса, но выбрали неверные методы". Учитывая раскаяние, полиция тогда ограничилась устным предупреждением, не став доводить дело до суда. Ситуация с "шутником" в Пусане показала, что не все сознательны, а потому власти решили доказать, что могут пойти и на жесткие наказания, предусмотренные в таких случаях законом.

В мире Восточная Азия Южная Корея Распространение коронавируса 2019-nCoV

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