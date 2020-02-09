Посол КНР в США отверг слухи о связи коронавируса с биологическим оружием

Посол Китая в США Цуй Тянькай в категоричной форме отверг спекуляции о том, что вспышка коронавируса в КНР связана с разработкой биологического оружия. В интервью телеканалу CBS он назвал эти слухи "абсолютно безумными" и "сумасшедшими", подчеркнув, что действия людей, распространяющих их, являются "очень плохими и опасными".

Ранее такое предположение высказали в американской газете Washington Times.

По мнению посла, это может спровоцировать панику, а также разжигает расовую дискриминацию и ксенофобию, в конечном итоге нанося ущерб "совместным усилиям по борьбе с вирусом".

Дипломат отметил, что пока происхождение вируса не установлено. Предположительно, он может "исходить от каких-то животных".

Вспышка пневмонии нового типа, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения составило свыше 37 тысяч человек, а жертвами заболевания стали более 800 человек.