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09.02.2020 10:16
Рубрика: Власть

Посольство РФ обвинило Норвегию в нарушении Договора о Шпицбергене

Текст: Игорь Дунаевский
Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС
Фото: Наталья Дмитрак/ТАСС

Посольство России в Норвегии упрекнуло власти этой скандинавской страны в нарушении Договора о Шпицбергене, который в воскресенье отмечает свой 100-летний юбилей.

Фото: REUTERS
Почему Норвегия грубо нарушает Договор с Россией о Шпицбергене

В записи на странице дипмиссии в Facebook поясняется, что речь идет о препятствиях, создаваемых для участия российских компаний в распределении лицензий на разработку нефтяных месторождений континентального шельфа.

"Правовой режим, установленный Договором о Шпицбергене 1920 года, полностью распространяется на континентальный шельф архипелага", - подчеркнули в посольстве, указав, что власти Норвегии выносят территории, попадающие под действие договора, на раунды по распределению указанных лицензий. В результате, "российские компании фактически лишены возможности участвовать в подаче заявок на некоторые перспективные участки", указали в посольстве, добавив, что аналогичным образом складывается и обстановка вокруг добычи минеральных ресурсов.

"На Шпицбергене накопились проблемы", - отметили в диппредставительстве, призвав к диалогу и напомнив о соответствующем письме главы МИД РФ Сергея Лаврова к своему норвежскому коллеге. В посольстве не ставят суверенитет Осло над архипелагом под вопрос, но напоминают, что это "не исконно норвежская территория", поскольку архипелаг получен скандинавской страной на условиях Договора о Шпицбергене.

Напомним, этот документ был подписан в 1920 году в Париже рядом государств (Великобритания, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Франция, Швеция и Япония). По нему Норвегия получила суверенитет над Шпицбергеном, но все государства-подписанты обладают правом ведения в регионе хозяйственной и научно-исследовательской деятельности.

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