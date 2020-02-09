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09.02.2020 22:04
Рубрика: В мире

Преступник дважды за день открыл огонь по полицейским в Нью-Йорке

Мужчина в течение 12 часов стал участником двух эпизодов, в ходе которых он стрелял по полицейским в Бронксе, районе Нью-Йорка. В настоящее время злоумышленник задержан. Об этом на пресс-конференции заявил глава полиции города Дермот Ши.

Фото: AP Photo/Sakchai Lalitkanjanakul
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"Задержанный пытался убить полицейских​​​. Это была преднамеренная попытка убийства", - сказал Ши, чьи слова приводит РИА Новости.

В субботу вечером преступник обстрелял полицейских, находящихся в патрульном автомобиле и ранил одного из них. Спустя некоторое время злоумышленник ворвался в полицейский участок и атаковал правоохранителей, попав в руку еще одному сотруднику. После чего его задержали.

Имя стрелка не называется, однако известно, что он имеет судимость. В 2002 году мужчина был признан виновным в попытке убийства.

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