Преступник дважды за день открыл огонь по полицейским в Нью-Йорке

Мужчина в течение 12 часов стал участником двух эпизодов, в ходе которых он стрелял по полицейским в Бронксе, районе Нью-Йорка. В настоящее время злоумышленник задержан. Об этом на пресс-конференции заявил глава полиции города Дермот Ши.

"Задержанный пытался убить полицейских​​​. Это была преднамеренная попытка убийства", - сказал Ши, чьи слова приводит РИА Новости.

В субботу вечером преступник обстрелял полицейских, находящихся в патрульном автомобиле и ранил одного из них. Спустя некоторое время злоумышленник ворвался в полицейский участок и атаковал правоохранителей, попав в руку еще одному сотруднику. После чего его задержали.

Имя стрелка не называется, однако известно, что он имеет судимость. В 2002 году мужчина был признан виновным в попытке убийства.