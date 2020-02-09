Президенты России и Беларуси провели переговоры в Сочи и сыграли в хоккей в одной команде

В минувшую пятницу Владимир Путин и Александр Лукашенко провели несколько раундов переговоров в Сочи в разных форматах: от завтрака с кашей наедине и общения с делегациями до хоккейного поединка, где они вышли в составе одной команды. По итогам Россия и Беларусь договорились о поставках газа на 2020 год на условиях 2019 года, способствовать достижению коммерческих договоренностей по поставкам нефти и продолжить консультации по дальнейшей интеграции в рамках Союзного государства.

Сначала Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились за завтраком в Красной Поляне тет-а-тет, без делегации. Президент России встретил белорусского коллегу на крыльце. "И везет же вам: и снег, и море, и зима. У нас там, где я живу, почти не осталось снега. Вот тут, пониже, рядом снега нет", - кивнул Лукашенко в сторону своей резиденции. Российский лидер показал на горы, заметив, что там еще больше снега.

Погода, в частности снежная буря в столичном аэропорту Внуково, а затем дожди и сильный ветер в Сочи, помешала спецборту с российской делегацией и журналистами "кремлевского пула" вовремя присоединиться к двум лидерам. Сначала самолет не мог вылететь из Москвы, затем примерно час кружил над Черным морем, но погода только ухудшилась, да и топливо стало заканчиваться: пришлось отправляться в Минводы. В самолете в числе представителей российской делегации были пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьер Алексей Оверчук, министр энергетики Александр Новак, первый замглавы минэкономразвития Михаил Бабич.

Пока делегация задерживалась, лидеры беседовали наедине за завтраком. Путин угощал Лукашенко кашей с ягодами, на столе стояли свежие овощи и сок. "Кашку с утра ели?" - спросил российский лидер. "Не на воде же", - заметил Лукашенко. "Попробуйте, вам понравится", - посоветовал Путин. Напомним, каша - одно из любимых блюд российского президента.

С глазу на глаз главы государств беседовали приблизительно час-полтора. После чего перешли к переговорам в расширенном составе (пока без тех, кто не прилетел), пригласив замглавы кремлевской администрации Дмитрия Козака, гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева и посла России в Беларуси Дмитрия Мезенцева.

"К сожалению, наша делегация пока не смогла добраться на нашу встречу. Надеюсь, погодные условия позволят, и они чуть попозже приедут", - заметил Путин и предложил обсудить актуальные вопросы и даже выйти за их рамки. "Мы с Александром Григорьевичем уже практически за час или даже полтора затронули много вопросов, которые представляют, как в таких случаях говорят, взаимный интерес. Поэтому можем продолжить сейчас в более широком составе, а потом подождем еще наших коллег и перейдем ко второму раунду. Думаю, что сегодняшний день, безусловно, будет полезным", - сказал он.

"Мы действительно о многом поговорили, дошли до глубины седых времен нашей совместной жизни в одном государстве, обсудили много исторических дат и моментов, они известны", - взял слово Лукашенко. И не только обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, но и те, которые касаются стран бывшего СССР, "той политики, которая сейчас проводится нами, ими", добавил он. "В общем, о многом поговорили и дошли до современности, решили уже не один на один, а с людьми, которые вовлечены в этот процесс, продолжить наш разговор", - пояснил белорусский президент.

Беларусь будет получать российский газ по ценам 2019 года, поставки нефти продолжатся на коммерческих условиях

После обсуждения было решено сделать паузу и вернуться к переговорам, когда приедут остальные представители российской делегации. "Небо якобы уже прояснилось. Тогда и продолжим наш разговор. Есть о чем говорить, есть над чем работать", - заключил Лукашенко.

А пока делегация с приключениями добиралась до курортного города, лидеры решили не терять время и вышли на лед в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне, причем в одной команде. Путин - в форме национальной команды под традиционным номером 11, Лукашенко - под номером 01 в хоккейном свитере с орнаментом в цветах белорусского флага. Среди зрителей был зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Лидеры коротко с ним переговорили, причем Лукашенко тепло обнял Медведева. Товарищеский матч завершился убедительной победой команды двух президентов со счетом 13:4.

После этого переговоры возобновились. "Второй тайм", так сказать, используя спортивную терминологию", - заметил Путин. "И кроме всего прочего, я хочу, чтобы вы познакомились с новыми членами правительства России", - добавил он, обращаясь к белорусскому коллеге.

Лукашенко ответил, что уже хорошо познакомился с новыми членами российского кабмина: "Мы поговорили, всяких пакостей повспоминал из нашей общей давней истории, тоже им рассказал". "Это зря, надо помнить только хорошее", - рассмеялся Путин. На что белорусский президент сказал, что его комментариев никто не слышал. "У нас уже пятый тайм сегодня", - посчитал и хоккейный матч (три периода) президент Беларуси. "Так что мы плодотворно сегодня поработали, и спасибо, что вы предложили провести эту встречу, чтобы познакомиться с членами нового правительства", - заключил он.

Об итогах переговоров в Красной Поляне сообщил замглавы кремлевской администрации Дмитрий Козак. "Переговоры прошли в весьма позитивном ключе, договорились продолжить консультации на уровне правительств, министерств и ведомств по совершенствованию механизма интеграции, его укреплению", - заявил он. "Мы договорились сохранить условия поставки газа на условиях 2019 года и будем действовать в этом ключе. Это условие распространяется на весь 2020 год", - пояснил замглавы кремлевской администрации.

"Что касается поставки нефти, которая была предметом долгих обсуждений в СМИ, то мы с правительством РФ вместе будем оказывать содействие достижению соглашений между белорусскими потребителями и производителями нефти в нашей стране", - уточнил Козак. "Мы не можем сегодня резко поменять условия регулирования нашей нефтяной отрасли", - пояснил он, напомнив, что цены на нефть формируются рынком, а административно не регулируются.

"Поэтому это все останется, и мы будем оказывать всяческое содействие достижению этих соглашений, чтобы обеспечить Республику Беларусь необходимыми объемами нефти", - сказал Козак. "На прежней коммерческой основе, потому что у нас общий рынок, у нас есть задача устранить противоречия. Российский нефтяной рынок и белорусский нефтяной рынок - един. На тех же условиях, на которых продается нефть на российском рынке, на тех же она продается и на белорусском рынке, нет отличий", - отметил замглавы администрации Кремля.

"Сегодня встал вопрос, поскольку была запросная позиция о предоставлении скидок, это означает только одно: если предоставлять скидки, то необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, что сделать не сможем. Мы не можем менять постоянно правила игры, мы поставим в непонятное положение наши нефтяные компании, поэтому мы будем способствовать достижению коммерческих договоренностей между потребителями в Беларуси и российскими нефтяными компаниями", - заверил Козак.

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Дмитрий Махонин назначен врио главы Пермского края

Президент своим указом назначил Дмитрия Махонина временно исполняющим обязанности губернатора Пермского края.

Владимир Путин в четверг вечером провел встречу с Дмитрием Махониным в Кремле. Махонин будет исполнять обязанности губернатора Пермского края до вступления в должность лица, избранного главой региона. Досрочные выборы главы региона состоятся в Единый день голосования 13 сентября.

Новому региональному лидеру - всего 37 лет. Ранее Махонин занимал должность начальника управления Федеральной антимонопольной службы. Он родился 18 октября 1982 года в поселке Рябинино Пермской области (сейчас - Пермский край). Закончил юридический факультет Пермского государственного университета, работал в территориальном управлении министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства, был юристом одного из промышленных предприятий. С апреля 2008 года - заместитель руководителя, а с лета 2009 года - глава Управления Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю. В начале 2013 года переехал в столицу, где до сих пор работал начальником управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России. Дмитрий Махонин входит в правление региональной общественной организации "Пермское землячество".

Напомним, что прежний глава региона Максим Решетников стал министром экономического развития в новом правительстве. На эту должность он был назначен 21 января и с того момента в экспертном сообществе и СМИ начались попытки угадать, кто же станет во главе региона. Не раз задавали этот вопрос и пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. Отвечая интересующимся, с чем связана задержка с объявлением врио губернатора, он пояснял, что в том числе и с подбором кандидатуры. При этом Песков заявил, что не будет раскрывать "внутреннюю кухню" этого процесса.

Подготовила Кира Латухина