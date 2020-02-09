Путин утвердил состав Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

По указу главы государства утвержден состав Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.

В составе Совета - 38 человек, среди них глава правительства Михаил Мишустин, помощник президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, заместители председателя правительства Виктория Абрамченко, Татьяна Голикова и Юрий Борисов, руководитель администрации президента Антон Вайно, спикеры Совета Федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и другие.

В президиуме Совета - 18 человек, в том числе Мишустин.