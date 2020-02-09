Москва впервые принимает участие в Х Всемирном форуме городов

Воскресенье в Абу-Даби - столице Объединенных Арабских Эмиратов - рабочий день. Отдыхают здесь, как и во всем исламском мире, по пятницам и субботам. Поэтому открытие Всемирного форума городов приурочили к первому дню рабочей недели. Организованная ООН в 2002 году, эта крупнейшая конференция урбанистов всей планеты, которые ищут секреты устойчивого развития городов, впервые проходит в арабской стране. Впервые принимает участие в ней и наша страна.

Павильон российской столицы вызвал у собравшихся большой интерес. В нем действительно есть что посмотреть. Муниципальные служащие Абу-Даби в хиджабах как завороженные рассматривают интерактивную презентацию "Мосинжпроекта", которая демонстрирует строительство самого длинного 70-километрового подземного кольца в мире - Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Они задают множество вопросов, глядя, как мощно прокладывает тоннель десятиметровый тоннелепроходческий щит. А когда в конце презентации возникла картина уже действующих шести красивых станций БКЛ, по которым ходят поезда и гуляют пассажиры, то от восторга захлопали в ладоши. Еще больше поражаются размаху нашего подземного строительства: 81 станция, 154 км за девять лет. "Еще шесть новых станций введем буквально через несколько недель", - рассказал председатель совета директоров группы компаний "Мосинжпроект" Александр Горностаев.

Надолго остановился у этой презентации и министр транспорта Абу-Даби Фалах Мухаммед Аль Абаби. А замгенерального секретаря ООН, руководитель программы Маймуна Мохд Шариф во время осмотра московского павильона даже с удовольствием приняла предложение руководителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина самой поуправлять в интерактивном режиме одним из тоннелепроходческих щитов на БКЛ. "Спасибо вам. Можно считать, что вы тоже внесли свой вклад в строительство Московского метро", - поблагодарил Левкин одну из организаторов форума.

Большой интерес вызвал у хозяев форума и проект Московского международного делового центра "Москва-Сити". И это не удивительно. Абу-Даби - город небоскребов. Здесь почти не ходят пешком - жаркий климат, при котором даже сейчас, в феврале, здесь температура воздуха плюс 28, подстегивает жителей добираться на машинах от кондиционеров одного здания к прохладе под крышей другого. В высотках создать комфортную для жизни среду оказалось проще. Но такого небоскреба высотой 400 метров, который строится сейчас в Москве, - One Tower - в Абу- Даби пока нет. Здесь самый большой - Бурдж-Мохаммед-бин-Рашид, высотой 381,2 м. Но Москва демонстрирует сегодня миру не только уникальные проекты, но и масштаб строительства. На первой деловой сессии Сергей Левкин привел цифры. Только за прошлый год в городе ввели в строй более 10 млн недвижимости, из которых - 5 млн кв. м жилья. Впереди же еще программа реновации, равной которой в мире нет: за 15 лет миллион москвичей переедут из устаревших физически и морально домов в новые квартиры.

Развивается и Новая Москва. Как сообщил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, за ближайшие три года планируется ввести в строй 5,5 млн кв. м жилья и 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, что позволит создать там 80 тысяч новых рабочих мест. Всего же с 2012 года, когда были присоединены новые территории к столице, увеличившие ее площадь в 2,5 раза, там появилось 255 тысяч рабочих мест - втрое больше, чем было. Это позволяет теперь их жителям, а также населению близлежащих населенных пунктов Подмосковья не ездить на работу в столицу, а работать рядом с домом.

На память москвичи предложили высокопоставленным гостям сфотографироваться. Причем, выбрать для этого любой фон - хоть на Красной площади, хоть на фоне того же "Сити" - тоже в интерактивном режиме. И тут же вручили им фото, глядя на которые можно было подумать, что запечатленные на снимке люди и впрямь только что побывали у стен Московского Кремля. "Абу-Даби - это то место, где любят инновации, ценят их и используют в повседневной жизни", - поздравил москвичей с удачным началом участия в форуме временный поверенный в делах России в ОАЭ Юрий Видакас.