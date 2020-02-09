Под Владимиром полицейский устроил драку у кафе

Владимирская полиция начала служебную проверку в отношении своего сотрудника, начальника следственного отдела ОМВД в Юрьев-Польском. Поводом для расследования стало опубликованное в Сети видео, на котором офицер избивает гражданина возле кафе.

Как сказано в комментарии к видео, мужчины были знакомы. Конфликт между ними начался в заведении, затем полицейский вывел оппонента на улицу. Начальник следственного отдела утверждает, что оборонялся.

- В ходе проверки будут установлены все факты и уже по ним приняты решения, - рассказала "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Владимирской области Ирина Гавриченко.