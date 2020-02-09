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09.02.2020 16:05
Проект: В регионах

Сергей Левкин: Москва упростит административные процедуры в строительстве

Текст: Любовь Проценко

Столичные власти планируют в ближайшие годы упростить систему администрирования в сфере строительства. Об этом заявил на Всемирном урбанистическом форуме, проходящем в Абу-Даби, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

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В ходе деловой сессии Сергею Левкину задали вопрос: как Москва намерена бороться с административными барьерами при таких масштабах строительства в городе? На что он ответил:

- Барьеров у нас уже нет. Осталось упростить административные процедуры. Мы делаем это с помощью цифровизации строительной отрасли. Это поможет уже в ближайшие годы серьезно изменить существующую систему администрирования в сфере строительства.

По его словам это напрямую скажется и на снижения себестоимости возведения зданий. Сейчас в Москве уже успешно применяется система предоставления государственных услуг в электронном виде. На официальном сайте Мэра и Правительства Москвы заявителям доступно 22 государственные услуги в сфере строительства - от выдачи градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на ввод. Причем 18 из них предоставляются только онлайн.

Проведенные в сфере строительства реформы позитивно отразились на позиции России в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business, где страна в 2019 году на 28-е место. В 2010 году Россия находилась на 179 строчке по этому направлению рейтинга.​

Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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