Сергей Левкин: Москва упростит административные процедуры в строительстве

Столичные власти планируют в ближайшие годы упростить систему администрирования в сфере строительства. Об этом заявил на Всемирном урбанистическом форуме, проходящем в Абу-Даби, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В ходе деловой сессии Сергею Левкину задали вопрос: как Москва намерена бороться с административными барьерами при таких масштабах строительства в городе? На что он ответил:

- Барьеров у нас уже нет. Осталось упростить административные процедуры. Мы делаем это с помощью цифровизации строительной отрасли. Это поможет уже в ближайшие годы серьезно изменить существующую систему администрирования в сфере строительства.

По его словам это напрямую скажется и на снижения себестоимости возведения зданий. Сейчас в Москве уже успешно применяется система предоставления государственных услуг в электронном виде. На официальном сайте Мэра и Правительства Москвы заявителям доступно 22 государственные услуги в сфере строительства - от выдачи градостроительного плана земельного участка до получения разрешения на ввод. Причем 18 из них предоставляются только онлайн.

Проведенные в сфере строительства реформы позитивно отразились на позиции России в ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business, где страна в 2019 году на 28-е место. В 2010 году Россия находилась на 179 строчке по этому направлению рейтинга.​