Тайны редких книг раскроют в Исторической библиотеке в Москве

Главную тайну редчайшего библиофильского издания "Путешествия из Петербурга в Москву" А. Н. Радищева раскрыли на первой встрече нового просветительского цикла лекций и выставок одной книги "Жемчужины Исторической библиотеки" в Государственной публичной исторической библиотеке России.

"У каждой книги своя судьба, которая неразрывно связана с судьбами людей - писателя, художника, издателя, коллекционера… Но эти удивительные, запутанные и даже детективные книжные истории доступны лишь ограниченному кругу профессионалов. Мы решили раскрыть тайны книг и показать самые ценные и редкие книги из нашей коллекции", - рассказывает автор проекта, заведующая отделом книжной культуры Исторической библиотеки, кандидат исторических наук Людмила Ларионова.

Директор библиотеки Михаил Афанасьев добавил, что за 150 лет в фондах собралась богатая коллекция редких книг: "Нам есть что открывать и чем похвастаться", - заинтриговал он.

Героиня первой лекции почти 100 лет будоражила умы и обычных читателей, и библиофилов. Начиная с 1790 года, когда Александр Радищев в личной типографии в обстановке строжайшей секретности напечатал первый тираж своего "Путешествия из Петербурга в Москву", и кончая запутанной и трагической историей издания библиофильского тиража книги в 1880-м.

Сын богатого дворянина, получивший отличное образование в России и за границей, в Лейпциге, куда в числе лучших учеников был отправлен лично Екатериной II, Александр Радищев не мог не понимать, что "Путешествие из Петербурга в Москву" поставит крест на его карьере и жизни.

Как написала на полях "Путешествия…" Екатерина II, автор ищет случай придраться к власти. Кстати, она очень внимательно прочитала труд Радищева и оставила на полях много замечаний и комментариев. Этот экземпляр к тому времени уже запрещенной книги купил впоследствии Александр Сергеевич Пушкин.

Как издателю Алексею Суворину удалось в конце 19 века получить разрешение на переиздание книги Радищева - отдельный вопрос. Вероятно, разрешили, потому что это должно было быть дорогое библиофильское издание тиражом всего-то в 100 экземпляров.

Оригинальную книгу 1790 года для перепечатки отдал купец-миллионер и библиофил Павел Щапов. У него была мечта - создать музей русской печатной книги. 11 лет он искал и собирал лучшие книги на русском языке. Его коллекция из более чем 30 тысяч редких книг до сих пор среди библиофилов считается одной из лучших. И когда в типографии Суворина потеряли листы из книги Радищева, Щапов не смог с этим смириться, тяжело заболевает, сходит с ума и умирает. Ему было всего 39 лет.

"Подобные истории заставляют нас задуматься, а стоило ли оно того. Неужели утрата книги может привести человека к смерти?" - спрашивает Людмила Ларионова. - Суворин писал в письме Щапову: "Почему вы так реагируете? Это же не единственная книга в мире…"

Но в данном случае трагическая история оказалось всего лишь красивой и печальной легендой. Листы из книги были действительно потеряны, но не все, как гласит легенда, а скорее всего, лишь один лист или 14 страниц. Алексей Суворин обещал Щапову компенсацию в 1000 рублей и нашел ему в Петербурге "целый" экземпляр "Путешествия из Петербурга в Москву". Правда, от Щаповского его отличал новый богатый кожаный переплет.

Павел Щапов, к сожалению, умер в 39 лет, потому что долго и тяжело болел. Зато его мечта о музее почти осуществилась - большая часть книг из его коллекции хранится сегодня в Государственной публичной исторической библиотеке России. Есть среди них и тот самый роковой экземпляр Радищева, наделавший так много шума.

А всего в мире осталось всего 14 "Путешествий из Петербурга в Москву", изданных Радищевым в 1790 году. По крайней мере, из известных исследователям.

В следующих лекциях Людмила Ларионова обещает рассказать, как запрещались и уничтожались издания Льва Толстого и Владимира Гиляровского, почему Николай Гоголь сжег свою первую книгу и тираж какого популярного сочинения почти полностью погиб во время московского пожара 1812 года.

Расписание лекций - на сайте Государственной публичной исторической библиотеки.