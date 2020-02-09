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09.02.2020 23:08
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главный элемент

В Москве открылся первый химический технопарк
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 27(8081)
Первый в Москве детский химический технопарк открылся при РХТУ имени Менделеева. Каждый год здесь смогут проходить обучение до тысячи школьников. "Это поможет детям сделать осознанный выбор перед поступлением в вуз", - подчеркнул мэр Сергей Собянин.
Провести первые химические опыты детям помог мэр столицы Сергей Собянин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС Провести первые химические опыты детям помог мэр столицы Сергей Собянин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Провести первые химические опыты детям помог мэр столицы Сергей Собянин. Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Открыть "Менделеев-центр" решили в прошлом году, когда отмечалось 150-летие периодической таблицы элементов. Технопарк создан, чтобы пристрастить детей с самого нежного возраста к одной из самых востребованных наук. Все лаборатории центра создавались при участии научных сотрудников Российского химико-технологического университета. Химия здесь преподается даже не как фундаментальная дисциплина, а как искусство. Например, одна из четырех лабораторий - стартовая. У нее именно такой неофициальный статус, потому что здесь занимаются ребята из младших классов, у которых химии и в помине в программе нет.

Фото: РИА Новости
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За столом, рассчитанным на 20 детей, все места заняты. Что и не удивляет: юных химиков учат красить стекло. Но это не изобразительное искусство, а основы промышленного дизайна, уточнил ректор университета Александр Мажуга. С помощью красок, созданных по собственным технологиям университета, будущие студенты-химики изучают технологию превращения прозрачного материала в цветной. Вы вот, например, знали, что звезды Кремля красили селеном? А что зеленый оттенок дает сероватое соединение железа? А дети знают благодаря технопарку.

"Химия была у меня не самым любимым предметом, - вспомнил школьные годы Собянин. - Все было бы иначе, будь у нас такая лаборатория". Ректор РХТУ подтверждает: в химии главное - эксперимент, возможность самому увидеть процессы, зашифрованные в формулах. "В этом технопарке у нас - пять лабораторий, - уточнил Мажуга. - Отдельно вынесены органическая и неорганическая химия". Как отметил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, такой опыт объединения вузов и школ стоит распространить на всю страну. Пока же Москва - безусловный лидер в этом плане.

В Москве сегодня работают уже 18 детских технопарков. До конца этого года откроются еще два

"Детские технопарки становятся все более популярными, - сказал Собянин. - У нас в городе уже сейчас 18 таких площадок, и в этом году откроем еще две". Также в столице развивается сеть предуниверсариев, которая позволяет ученикам старших классов как можно раньше начать фундаментальную подготовку к ЕГЭ и поступлению в самые престижные вузы.

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