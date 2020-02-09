Не все регионы ДФО освоили "единую субсидию"

Об этом он заявил на заседании правительственной подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке: "По деньгам, которые будем пытаться вернуть, по деньгам, которые ушли в бюджет, потому что вы их не освоили, даже не подавайте повторных заявок. Ваши ошибки мы вам возмещать не будем".
Дальневосточным регионам "единая субсидия" выделяется на строительство социальных объектов в центрах экономического роста ДФО. Всего в 2019 году в ДФО построено более 200 социальных объектов. Из запланированных 37,6 млрд рублей регионы освоили 35,6 млрд (94,5%). По словам министра развития Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, неисполнение составило 2,65 млрд рублей. Не освоили "единую субсидию" вовремя республика Бурятия, Приморский край, Амурская область, Еврейский автономная область, Хабаровский край. Исполнители должны успеть закончить работы до 1 апреля 2020 года.
В 2020 году по программе "единая субсидия" 57 центрам экономического развития на Дальнем Востоке планируется выделить 25,9 млрд рублей. В частности, на благоустройство города Свободного.
"Предоставление единой субсидии позволяет модернизировать городскую инфраструктуру, заменить систему водоснабжения и инженерные сети, построить и отремонтировать школы, больницы, детские сады. Этот набор мероприятий позволит улучшить повседневную жизнь людей", - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.
"Такая мера поддержки дальневосточных регионов как план развития центров социально-экономического роста повышает качество жизни людей и делает нашу область более привлекательной для переезда из других регионов страны. Кроме того, повышается инвестиционная привлекательность субъекта. Крупные инвесторы готовы активнее вкладываться в создание предприятий зная, что их работники будут жить в условиях качественной социальной инфраструктуры", - заметил временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн.