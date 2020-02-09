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09.02.2020 11:01
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Бурятии дроны помогли артиллерии уничтожить более 300 целей

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Вадим Жернов/РИА Новости Фото: Вадим Жернов/РИА Новости
Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

На полигоне "Бурдуны" в Республике Бурятия расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Мста-С" провели масштабную тренировку по управлению огнем артиллерии с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Все цели были замаскированы под цвет местности. Для их поиска артиллеристы использовали средства радиолокационной, оптико-электронной и звуковой разведки, которые дают возможность оперативно корректировать огонь. Кроме того, корректировку огня вели с помощью беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10". С помощью дронов контролировали и уничтожение целей. В качестве контрмер противник применял средства радиоэлектронного подавления.

Артиллеристам удалось уничтожить более 300 площадных и одиночных целей, находящихся на расстоянии от трех до 15 километров.

В тренировке были задействованы почти 250 военнослужащих и свыше 40 единиц военной техники.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия

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