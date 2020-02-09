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09.02.2020 08:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске неизвестный напал с ножом на двух женщин

Текст: Анна Бондаренко

Следственное управление СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области просит помочь в поиске мужчины, который напал с ножом на двух женщин. Как сообщает ведомство, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Нападения произошли 5 и 8 февраля 2020 года в Индустриальном районе Хабаровска. Обе женщины получили ножевые ранения, они выжили и доставлены в больницы.

Фото: iStock
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"Создана усиленная следственно-оперативная группа, в которую входят наиболее опытные следователи, следователи-криминалисты следственного управления, сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю", - подчеркивает региональное СУ СК РФ.

На его сайте, а также на портале управления МВД по Хабаровскому краю размещен фоторобот подозреваемого. Всех, кто узнал мужчину, просят обратиться в правоохранительные органы.

Пресс-служба краевого УМВД отмечает, что ход расследования преступления взят на контроль руководством. Сейчас полицейские выясняют, есть ли связь между двумя нападениями.

Между тем, несколько дней назад в местном сегменте социальных сетей появились сообщения о нападении на женщину. На фоне того, что официальной информации от правоохранительных органов не было, распространяться начали разные слухи, некоторые утверждали, что инцидентов было несколько, и в городе орудует маньяк. Сейчас в полиции подчеркивают, что информация о массовых нападениях на женщин является недостоверной.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

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