В главной библиотеке Мордовии открылся бесплатный спортзал

Найти спортзал в Пушкинке легко даже новичку - помогут указатели с цитатами классиков о пользе здорового образа жизни. Беговая дорожка, велотренажер, шведская стенка, гантели, турники, зеркала во всю стену - словом, все как в престижном фитнес-клубе. Только с плазменного телеэкрана транслируется не ритмичная музыка, а записи театральных постановок и экранизации любимых книг.
Совместить, казалось бы, несовместимое - интеллектуальный досуг и спортивные тренировки - удалось на средства президентского гранта.
- Нашими партнерами выступили ребята из Клуба молодежных инициатив "Шаг", именно они представили на конкурс президентских грантов совместный проект "Библиотека здоровья", - рассказала директор Национальной библиотеки имени Пушкина Анастасия Бакулина. - Признаться, даже не рассчитывали, что это новшество вызовет такой интерес. Спортзал был заполнен уже в первый день - сразу после церемонии открытия. Благо, для этого нужно лишь предъявить читательский билет. Тренера у нас нет, люди просто занимаются в свое удовольствие.
Еще один плюс нововведения - занятия не ограничены по времени: тренироваться можно хоть пять минут, хоть три часа.
- Как чтение сочетается с тренировками? Прекрасно! - уверяет посетительница библиотеки Светлана, не переставая энергично крутить педали велотренажера под трансляцию оперы "Евгений Онегин". - Хотя, конечно, многие предпочитают на этот случай аудиокнигу.
В Пушкинке не скрывают, что цель этого проекта - привлечь читателей в пустеющие залы, ведь новое поколение от бумажных книг стремительно отвыкает.