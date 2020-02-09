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09.02.2020 21:28
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тренажер среди книг

В главной библиотеке Мордовии открылся бесплатный спортзал
Текст: Валентина Зотикова ("Российская газета", Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8081)
В крупнейшем книгохранилище Мордовии - Национальной библиотеке имени Пушкина - теперь можно прокачать не только мозги, но и мышцы. В ней открылся "Библиоспортзал": для того чтобы бесплатно позаниматься на тренажерах, достаточно предъявить читательский билет.
В новом зале библиотеки можно одновременно и спортом позаниматься, и любимую книгу почитать. Фото: Николай Гагарин/ РГ В новом зале библиотеки можно одновременно и спортом позаниматься, и любимую книгу почитать. Фото: Николай Гагарин/ РГ
В новом зале библиотеки можно одновременно и спортом позаниматься, и любимую книгу почитать. Фото: Николай Гагарин/ РГ

Найти спортзал в Пушкинке легко даже новичку - помогут указатели с цитатами классиков о пользе здорового образа жизни. Беговая дорожка, велотренажер, шведская стенка, гантели, турники, зеркала во всю стену - словом, все как в престижном фитнес-клубе. Только с плазменного телеэкрана транслируется не ритмичная музыка, а записи театральных постановок и экранизации любимых книг.

Фото: Государственная публичная историческая библиотека России
Тайны редких книг раскроют в Исторической библиотеке в Москве

Совместить, казалось бы, несовместимое - интеллектуальный досуг и спортивные тренировки - удалось на средства президентского гранта.

- Нашими партнерами выступили ребята из Клуба молодежных инициатив "Шаг", именно они представили на конкурс президентских грантов совместный проект "Библиотека здоровья", - рассказала директор Национальной библиотеки имени Пушкина Анастасия Бакулина. - Признаться, даже не рассчитывали, что это новшество вызовет такой интерес. Спортзал был заполнен уже в первый день - сразу после церемонии открытия. Благо, для этого нужно лишь предъявить читательский билет. Тренера у нас нет, люди просто занимаются в свое удовольствие.

Еще один плюс нововведения - занятия не ограничены по времени: тренироваться можно хоть пять минут, хоть три часа.

- Как чтение сочетается с тренировками? Прекрасно! - уверяет посетительница библиотеки Светлана, не переставая энергично крутить педали велотренажера под трансляцию оперы "Евгений Онегин". - Хотя, конечно, многие предпочитают на этот случай аудиокнигу.

Найти спортивный зал легко - помогут указатели с цитатами классиков о пользе здорового образа жизни

В Пушкинке не скрывают, что цель этого проекта - привлечь читателей в пустеющие залы, ведь новое поколение от бумажных книг стремительно отвыкает.

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