Два человека погибли, еще 11 пострадали в ДТП под Новосибирском

В пригороде Новосибирска произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии два человека погибли, еще 11 пострадали.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, авария произошла на первом километре автодороги Новосибирск-Пашино. По уточненным данным, водитель легковушки Honda CR-V, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Ford TRANSIT маршрута № 73. После чего иномарка врезалась в Nissan Almera, который двигался в попутном направлении.

В результате аварии от полученных травм на месте скончалась 82-летняя пассажирка автомобиля Honda. Водитель этой иномарки был доставлен в больницу, где через некоторое время также скончался. Кроме того, в медучреждение с травмами различной степени тяжести были доставлены еще одна пассажирка автомобиля Honda и две женщины, ехавшие в маршрутном автобусе. Позже за медицинской помощью обратились еще 8 пассажиров автомобиля Ford TRANSIT.

Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.