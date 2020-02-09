Новости

Матыцин: Цель Минспорта - полное восстановление прав ВФЛА 18:06
В аэропорту Усинска при жесткой посадке самолета не сработал ряд систем 18:03
Названа дата прощания с композитором Сергеем Слонимским 17:42
На Алтае с подозрением на аденовирус госпитализировали 23 школьника 17:33
Чем российские Qashqai и X-Trail лучше импортных. 5 вопросов к Nissan 17:28
За четыре дня на дорогах Подмосковья поймали более 130 пьяных водителей 17:24
Три человека погибли в столкновении с КамАЗом под Курском 17:22
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе выросло до 22 человек 17:06
Дзюба признался, что "Зенит" не отпустил его в "Тоттенхэм" 17:04
Коронавирус изменил список миллиардеров Forbes 17:02
В центре Петербурга вылетевший на тротуар Mercedes сбил двух пешеходов 16:57
Врач объяснила, может ли развиться рак из-за горячего супа 16:48
Дзюба сделал дубль за две минуты в матче с ЦСКА 16:41
Минск позитивно оценивает белорусско-российское торговое сотрудничество 16:36
Почему депутаты Европарламента опасаются вспышки "коричневой чумы" в Латвии 16:24
Коронавирус обнаружили у украинца на круизном лайнере в Японии 16:11
Пассажир снял на видео момент жесткой посадки самолета в Коми 16:10
Сергей Левкин: Москва упростит административные процедуры в строительстве 16:05
Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек 15:55
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны 15:38
Посадку уходящего от обстрела самолета на базе Хмеймим сняли на видео 15:29
Один человек погиб, еще 10 пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе 15:27
Александр Горностаев: Около 25 тысяч человек прокладывают Московское метро 15:13
В Петербурге умер автор музыки к "Республике ШКИД" Сергей Слонимский 15:11
Сергей Черемин: Иностранным послам покажут кластеры, строящиеся в Новой Москве 15:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
Почему состояние домов волнует жильцов больше, чем квартплата
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
Зачем дорожники хотят вернуть на автомобили знак "Шипы"
09.02.2020 17:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Алтае с подозрением на аденовирус госпитализировали 23 школьника

В Республике Алтай 23 ученика школы-интерната госпитализированы с подозрением на аденовирус. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

Фото: Максим Слуцкий/ТАСС
Новых случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

По его словам, воспитанники интерната имени Г.К. Жукова пожаловались на плохое самочувствие после возвращения с отдыха на туристической базе. В результате врачи госпитализировали 23 учащихся с подозрением на аденовирус. Это острая респираторная вирусная инфекция, характеризующаяся поражением слизистой оболочки дыхательных путей. Сейчас дети находятся в инфекционном отделении республиканской больницы. Их состояние не уточняется.

На территории школы провели дезинфекцию. Создана специальная комиссия, которая выяснит источник заражения. Региональному минздраву поручено оказать детям всю необходимую помощь.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Республика Алтай

Главное сегодня

НПЗ Беларуси будут покупать нефть у России по мировым ценам
Экс-президент Валенса высмеял требования Польши о репарациях от России
Число погибших в ДТП с автобусом в Кузбассе возросло до двух человек
В Казахстане назвали причину беспорядков на юге страны
США начали рассматривать предложение Путина о встрече "пятерки" СБ ООН
Соцзащита
Соцзащита
Как выросли социальные пособия с 1 января 2020 года
Родина
Родина
Как не убивали Романовых. История знаменитой "утки" польского журналиста