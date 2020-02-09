На Алтае с подозрением на аденовирус госпитализировали 23 школьника

В Республике Алтай 23 ученика школы-интерната госпитализированы с подозрением на аденовирус. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина.

По его словам, воспитанники интерната имени Г.К. Жукова пожаловались на плохое самочувствие после возвращения с отдыха на туристической базе. В результате врачи госпитализировали 23 учащихся с подозрением на аденовирус. Это острая респираторная вирусная инфекция, характеризующаяся поражением слизистой оболочки дыхательных путей. Сейчас дети находятся в инфекционном отделении республиканской больницы. Их состояние не уточняется.

На территории школы провели дезинфекцию. Создана специальная комиссия, которая выяснит источник заражения. Региональному минздраву поручено оказать детям всю необходимую помощь.