Один человек погиб, еще 10 пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

По уточненным данным, один человек погиб, еще десять человек пострадали при столкновении междугороднего автобуса с фурой в Яшкинском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

"В результате ДТП водитель грузовой автомашины Isuzu погиб, 10 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести" - сказал собеседник агентства.

Напомним, авария произошла около 15:50 по местному времени на 60-м километре автодороги Кемерово-Анжеро-Судженск. Автобус марки "МАЗ" столкнулся с грузовой фурой Isuzu. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Следователи начали проверку по факту аварии. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, четверо пассажиров автобуса госпитализированы. Степень полученных ими травм устанавливается. Ранее сообщалось, что состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следователи территориального управления Следственного комитета, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.