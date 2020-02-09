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09.02.2020 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Один человек погиб, еще 10 пострадали в ДТП с автобусом в Кузбассе

Текст: Алексей Хадаев

По уточненным данным, один человек погиб, еще десять человек пострадали при столкновении междугороднего автобуса с фурой в Яшкинском районе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

"В результате ДТП водитель грузовой автомашины Isuzu погиб, 10 пассажиров автобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести" - сказал собеседник агентства.

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Напомним, авария произошла около 15:50 по местному времени на 60-м километре автодороги Кемерово-Анжеро-Судженск. Автобус марки "МАЗ" столкнулся с грузовой фурой Isuzu. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Следователи начали проверку по факту аварии. Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Кемеровской области, четверо пассажиров автобуса госпитализированы. Степень полученных ими травм устанавливается. Ранее сообщалось, что состояние троих из них оценивается как тяжелое.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, следователи территориального управления Следственного комитета, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

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